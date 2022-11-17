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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صور تجسسية لمرسيدس E class استيت الهايبرد بلج إن

مرسيدس-بنز الفئة-
مرسيدس-بنز الفئة- E

 

تمكن المصورين من التقاط صور تجسسية لنموذج أولي من  مرسيدس -بنز الفئة- E الجيل الجديد  الذي أصبح  يلوح في الأفق.

 بالإضافة إلى سيارة السيدان ذات الأبواب الأربعة من  مرسيدس  الفئة إي، هناك نوع الواجن في الطريق، سبق وانتشرت لقطات مسربة لنموذج السقف الطويل ولكن باقة الصور الجديدة هي لسيارة مرسيدس فئة إي استيت بمكونات هايبرد بلج إن.

من الناحية الجمالية ، تبدو نسخة هجينة الموصولة بالكهرباء من  مرسيدس  متطابقة تقريبًا مع مثيلتها العاملة بمحرك احتراق داخلي إلا أن منفذ الشحن ناحية الباب الخلفي للسائق.

عند رؤية الشريط الأفقي في الشبكة الهوائية يتأكد لنا أن هذا نموذج قياسي من مرسيدس-بنز ، وليس من قسم AMG للأداء العالي، لسوء الحظ ، يخفي الغطاء المموه معظم تفاصيل التصميم. هناك لمحة مرئية فقط من المصابيح الأمامية ، التي تحتوي على شريط من الأضواء التي تمتد لأعلى.

تحاول مرسيدس إخفاء نموذجها الجديد ، لكن يبدو أن الفئة E الجديدة تتمتع بمظهر مثير للاهتمام حيث توجد أقسام منحوثة على طول الأبواب من الجانب السفلي، ونجد على النحت يصل لأعلى في الخلف لإبراز الرفارف الخلفية، كما يبدو أن السقف بانورامي.

من الواضح أن مرسيدس الفئة E واجن لها سقف أطول لخلق مساحة شحن إضافية لصندوق الأمتعة، يبدو أن المصابيح الخلفية لها شكل جديد ومحدث مثير للاهتمام مع منحنيات في الجهة السفلية من الإضاءة، كما  يخفي المصد الخلفي أنابيب العادم ، لكن اللقطات التجسسية تظهر أنابيب مكشوفة بالنسبة لطرازات AMG.

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سيكون لدى مشتري الفئة E مجموعة واسعة من مجموعات نقل الحركة للاختيار من ضمنها، وتشمل الهجينة المعتدلة و هايبرد بلج إن أي هجينة موصولة بالكهرباء PHEV. في الجزء الأعلى من مستويات التجهيز سيكون هناك طلاتز E 63 مع محرك توربيني سعة 2.0 لتر بقوة 671 حصان (500 كيلو واط).

من المتوقع ظهور الفئة E الجديدة في النصف الأول من عام 2023. وحتى الآن من غير المؤكد إذا كانت مرسيدس ستكشف عن النسخة السيدان جنبا غلى جنب مع الواجن أو لا. بشكل عام، تطلق مرسيدس سيارات الـ AMG بعد الطرازات القياسية العادية.

مرسيدس مرسيدس-بنز مرسيدس-بنز الفئة- E هايبرد بلج إن amg

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