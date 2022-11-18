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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زور روشتات طبية لأدوية مدعمة.. طبيب بيطري يواجه المشدد 10 سنوات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمكن رجال الأمن من ضبط طبيب بيطري لقيامه بتزوير روشتات طبية مختلفة لصرف أدوية مُدعمة وأخرى مدرجة بجدول المخدرات، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

 

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه و بحوزته "روشتات طبية" ممهورة بأسماء أطباء مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لمستشفيات مختلفة لصرف أدوية مُدعمة وأخرى مٌدرجة بجدول المخدرات أمكن ضبطه حال تواجده داخل الصيدلية، وتبين أنه طبيب بيطرى يعمل مندوب بإحدى شركات الأدوية الكائنة بالتجمع الخامس مقيم بطوخ بالقليوبية.

 

وإعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال تزوير أكلاشيهات بأسماء أطباء مختلفة مستغلاً عمله كمندوب أدوية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث قررت نيابة الازبكية الجزئية، حبسه 4  أيام على ذمة التحقيقات. 

 

عقوبة التزوير فى القانون

 

نصت المادة 211 على ان  كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

 

و كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.‏

 

و يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

و  كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

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