عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يشيد بجهود الرئيس السيسي في الدفاع عن قضايا الأمة

صدى البلد

   أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم الأشقاء والدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية الرصينة وسياستها الحكيمة على الصعيدين العربي والدولي.
جاء ذلك خلال استقبال "العسومي"، اليوم الخميس مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية السفير صلاح عبد الصادق؛ وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي.
وأكد العسومي - خلال اللقاء - حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع وزارة الخارجية، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب العربي، مثمنا الجهود التي تقوم بها الوزارة والدبلوماسية المصرية الرصينة لدعم العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية.
ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية السفير صلاح عبد الصادق، أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لخدمة قضايا المنطقة وخاصة استراتيجيته الجديدة في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لتسير جنبا إلى جنب مع الدبلوماسية الرسمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

قرارات حكومية بتخصيص أراض لإنشاء مراكز رعاية أولية ومجمعات تعليم أزهري بالقاهرة والدقهلية

انهيار النادي قريبًا.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور الطارئ مع إدارة الزمالك| فيديو

إدراج 3 مواد دوائية جديدة لـ جدول المخدرات

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف إفلاس الزمالك.. فيديو

مديريات القوى العاملة توفر 6885 فرصة عمل بالمحافظات

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

ترشيحاتنا

هبوط اضطراري لطائرة بعد قيام مخمور بالاعتداء على مضيفة بفرنسا

التنمية المحلية: مصر تدعم جهود الدول في التصدي لآثار التغيرات المناخية

بعد سفره لدبي.. موقف مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر أمام بلجيكا

محمد صلاح يترقب.. موعد حفل جوائز جلوب سوكر والقناة الناقلة

بشرى سارة.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الأرز بالأسواق

دار الإفتاء تؤيدني.. هبة قطب تثير الجدل من جديد: "احضنوا زوجاتكم"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دار الإفتاء تؤيدني.. هبة قطب تثير الجدل من جديد: "احضنوا زوجاتكم"

رقم صادم.. سعر فستان إلهام شاهين المثير للجدل| شاهد

ليلة الحسم في دبي.. صلاح ينافس بنزيما وهالاند على جائزة جلوب سوكر

تحذير.. مناشف الحمام بها بكتيريا قاتلة

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ