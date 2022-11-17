البرلمان العربي يشيد بجهود الرئيس السيسي في الدفاع عن قضايا الأمة

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم الأشقاء والدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية الرصينة وسياستها الحكيمة على الصعيدين العربي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال "العسومي"، اليوم الخميس مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية السفير صلاح عبد الصادق؛ وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي.

وأكد العسومي - خلال اللقاء - حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع وزارة الخارجية، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب العربي، مثمنا الجهود التي تقوم بها الوزارة والدبلوماسية المصرية الرصينة لدعم العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية.

ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية السفير صلاح عبد الصادق، أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لخدمة قضايا المنطقة وخاصة استراتيجيته الجديدة في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لتسير جنبا إلى جنب مع الدبلوماسية الرسمية.