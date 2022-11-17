الرئيس الصيني: لن نسمح بنشوب حرب باردة جديدة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن الصين لن تسمح بنشوب حرب باردة جديدة، وقال إن منطقة المحيطين الهادئ والهندي يجب ألا تتحول لساحة صراع للقوى الكبرى.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، قد حذر أمس الأربعاء، من أن أي هجوم صيني على تايوان قائلا :إنه سيكون خطأ استراتيجياً مثل غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال مارك ميلي: "أعتقد أن القرار سيكون غير حكيم، سيكون خطأ سياسياً، خطأ جيوسياسياً، خطأ استراتيجياً، على غرار الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن الرئيس الصيني شي جين بينج، أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن أن الصين ستعمل على إعادة التوحيد بينها وبين تايوان بشكل سلمي.

وأضاف وانج يي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "شينخوا" الصينية: "الرئيس شي بحث ملف أوكرانيا مع نظيره الأمريكي، وأكد ضرورة عدم استخدام الأسلحة النووية تحت أي ظرف".

وفي وقت سابق، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينج في بالي، حيث أجريا محادثات طال انتظارها، خصوصًا أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، إذ شابتها خلافات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا، تشمل تايوان والتجارة.