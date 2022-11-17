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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع صادرات الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية إلى 229ر1 مليار دولار خلال 9 شهور

صادرات
صادرات

   أعلن رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية المهندس سعيد أحمد، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة (يناير- سبتمبر) من العام الحالي بنسبة 10% لتبلغ مليارًا و229 مليون دولار. 
وأوضح أن صادرات قطاع الغزل والمنسوجات شهد نموا بنسبة 24% بواقع 817 مليون دولار وبلغت صادرات المفروشات المنزلية 412 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وأشار أحمد إلى أن القطاعات النسيجية تعد ثاني أكبر قطاع صناعي بمصر وتمثل 3.4% من الناتج الإجمالي المحلي، 34% من الناتج الصناعي، وتضم أكثر من 6500 مصنع بإجمالي عمالة تصل إلى حوالي 1.5 مليون عامل.
وأوضح أن المجلس يقوم بالتعاون مع، المجلس التصديري للملابس الجاهزة، جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك وبالتنسيق والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية بتنظيم فعاليات الدورة السادسة من المعرض الدولي "ديستنشن إفريقا – Destination Africa"، المزمع إقامته خلال يومي 19 و20 نوفمبر الجاري بالقاهرة. 
وبين أن المعرض يهدف إلى التأكيد على مكانة مصر المحورية وكونها مركزاً رئيسياً بالقارة الإفريقية لتوريد كافة منتجات القطاع من الألياف، الغزول، الأقمشة، الملابس الجاهزة، المفروشات المنزلية والإكسسوارات، تلك الصناعة الاستراتيجية بمصر التي تتسم بتاريخ عريق وسمعة قوية ترتكز على انفراد القطن المصري بجودة عالية على مدار أعوام كثيرة.
كما يعد "ديستنشن إفريقا" المعرض الوحيد في مصر المُتخصص في لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير ويجمع بين أكثر من 150 من كبرى الشركات والماركات العالمية المستوردة لمنتجات القطاع وأكثر من 60 عارضا من أكبر مصدري القطاعات النسيجية في مصر.
وأفاد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري المهندس هاني سلام، بأن المعرض شهد نجاحاً متزايداً خلال دوراته السابقة، وأنه يمثل فرصة هائلة لصادرات القطاعات النسيجية للنفاذ إلى الأسواق العالمية سواء بزيادة الحصة السوقية للأسواق الحالية أو اختراق أسواق تصديرية جديدة. 
ويتيح الإمكانية والبيئة الملائمة لعرض ما يمتلكه القطاع من موارد غنية وكوادر بشرية ذات مهارة وقدرة فائقة على زيادة الصادرات، ويسهم أيضاً في إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعي بين مصر ودول "اتفاق أغادير" في قطاع الصناعات النسيجية وتوجيهها إلى الأسواق العالمية خاصة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويتوقع المجلس أن تشهد دورة هذا العام الكثير من النجاحات التي تتسق مع أهداف الدولة المصرية لزيادة الصادرات الصناعية؛ حيث أصبح المعرض يتمتع بشهرة عالمية وذاع سيطه بين دول أفريقيا، وأمريكا، والدول الأوروبية. يتأكد ذلك من تزايد إقبال المشتريين على الحضور وصولاً إلى أكثر من 950 مشتري من مختلف دول العالم، خلال دوراته السابقة ليشهدوا نتاج أكثر من 30 عاما من الخبرة في تصنيع وتصدير كافة المنتجات النسيجية المصرية، ولاكتشاف مهارات وقدرات العارضين من مختلف الثقافات لتصنيع الملابس والمنسوجات التقليدية.
ويقام على هامش المعرض بعض ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض مناحي الاستدامة في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة، وجهود المجلس بالاشتراك مع عدد من المشروعات التنموية؛ لتمكين شركات القطاع من تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة كأحد أهم العوامل للتواجد بالسوق العالمي.
بالإضافة إلى برنامج الزيارات الميدانية للمصانع المصرية والذي يهدف إلى تعريف المستوردين الأجانب بالإمكانيات التصديرية وتوافر معايير الجودة العالمية؛ فضلاً عن تبني مبادئ الإنتاج الأنظف وممارسات الاستدامة وتمتع الصناعة المصرية بمختلف شهادات الجودة المتخصصة بالقطاع. 
 

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