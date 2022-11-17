تستدرج الرجال من الكافيهات.. القبض على فتاة تمارس الأعمال المنافية بالاسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب .

قامت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة أمنية إستهدفت المحال والملاهى والكافيهات الكائنة بدائرة قسم شرطة العطارين بمديرية أمن الإسكندرية ، وقد تلاحظ تواجد فتاة بأحد الكافيهات بدائرة القسم تقوم بإيماءات وإيحاءات منافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وتبين أن ("لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة) وبمواجهتها أقرت بقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب وأنها إعتادت التردد على الكافية المشار إليه لذات الغرض نظير مبالغ مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.