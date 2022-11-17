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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تستدرج الرجال من الكافيهات.. القبض على فتاة تمارس الأعمال المنافية بالاسكندرية

فتاة
فتاة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب .

قامت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة أمنية إستهدفت المحال والملاهى والكافيهات الكائنة بدائرة قسم شرطة العطارين بمديرية أمن الإسكندرية ، وقد تلاحظ تواجد فتاة بأحد الكافيهات بدائرة القسم تقوم بإيماءات وإيحاءات منافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وتبين أن ("لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة) وبمواجهتها أقرت بقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب وأنها إعتادت التردد على الكافية المشار إليه لذات الغرض نظير مبالغ مالية .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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