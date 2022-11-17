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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يوجه اتهاما لـ كييف ويدعو واشنطن لدفع محادثات السلام في أوكرانيا

المتحدث باسم الكرملين،
المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف

اتهم الكرملين، اليوم الخميس، كييف بتغيير الأهداف فيما يتعلق بمحادثات السلام المحتملة، مشيرا إلى أنه من الصعب عقد مفاوضات علنية مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن الولايات المتحدة قادرة على أخذ مخاوف روسيا في الاعتبار ويمكن أن تشجع كييف على العودة إلى طاولة المفاوضات إذا أرادت ذلك.

وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا غيرت موقفها بشأن ما إذا كانت تريد التفاوض مع موسكو عدة مرات خلال الصراع المستمر منذ تسعة أشهر ولا يمكن الاعتماد عليها.

وتابع قائلا إنه لا يتصور الدخول في مفاوضات عامة ودعا واشنطن لدفع كييف نحو الدبلوماسية.

وأكد بيسكوف أنه " ليس هناك من يفكر في استخدام السلاح النووي من جانبنا"

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خطوة مهمة لمكافحة أزمة الغذاء.. تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية 120 يوما جديدة

وردا على تمديد اتفاق صادرات الحبوب، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن تحرير صادرات الحبوب الروسية "خطوة مهمة".

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من العمل على إزالة الحواجز المباشرة وغير المباشرة أمام الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية والأسمدة.

وذلك بعد ساعات من موافقة موسكو على السماح بتمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود لمدة 120 يومًا أخرى دون أي تغييرات في شروطه.

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