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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أميرة أديب تنافس على جائزة أفضل وجه جديد في joy Awards

أميرة أديب
أميرة أديب

تنافس الفنانة الشابة أميرة أديب في حفل جوائز صناع الترفيه عبر تطبيق Joy Awards، علي جائزة أفضل وجه جديد لعام 2023 بمسلسل "مين قال" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري والنقدي، حيث اشاد الجمهور بالدور الذي قدمتة أميرة، والرسالة التي قدمها العمل ككل.

يتميّز حفل جوائز صناع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن خمس اختصاصات هي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

 وفيما يتفرّع عن كل اختصاص عدد من الجوائز ذات الصلة، يمكن للمشارك التصويت مرّة واحدة فقط لكل جائزة.

أحدث أعمال أميرة أديب كان مسلسل "مين قال" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركها في البطولة أحمد داش، جمال سليمان، نادين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "نقل عام" أمام الفنان الكبير محمود حميدة. 


وحققت أميرة شهرة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وهي الفترة التي كانت تدرس فيها التمثيل في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر بعد بسبب عمليات الإغلاق وتعليق الطيران في العالم.


بدأت أول أعمالها الدرامية، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، مع الفنان أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، و مجموعة من الوجوه الصاعدة، كما شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي بدأ عرضه مؤخرا علي منصة watch it، مع الفنان أحمد مالك وهدى المفتي، محمد أنور، ومجموعة من الوجوه الشابة.

أميرة أديب أخبار أميرة اديب ولاد ناس مسلسل مين قال

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