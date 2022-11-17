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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحمى الرضع وكبار السن.. لقاح جديد من فايزر للوقاية من فيروس المخلوى التنفسى

فايزر
فايزر

قالت شركة فايزر، إن لقاحها التجريبي لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي أثبت فعاليته في الوقاية من الإصابات الشديدة عند الرضع.

وحسب “رويترز” فإنه يمكن أن يكون لقاح فايزر، إذا تمت الموافقة عليها، أول لقاح للأم متاح لتخفيف عبء المرض عند الرضع الصغار، تخطط الشركة لتقديمها للموافقة عليها بحلول نهاية عام 2022.

وقالت كينا سوانسون، نائب رئيس اللقاحات الفيروسية في شركة فايزر، يستفيد تطعيم الأمهات من القدرة على حماية الرضيع من اليوم الأول، وهو أمر مهم لأن ذروة دخول المستشفى عند هؤلاء الرضع بسبب فيروس الجهاز التنفسي المخلوي “RSV” هو حوالي شهر إلى شهرين من العمر.

وأوضحت “فايزر”، أن اللقاح لم يحقق الهدف الرئيسي الثاني للدراسة وهو الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي الأقل حده، وتتسابق شركات مثل “فايزر” وشركة جلاكسو سميث كلاين GSK لتطوير لقاح ضد فيروس المخلوي التنفسي، وهو سبب رئيسي للالتهاب الرئوي لدى الأطفال الصغار وكبار السن، حيث يجب أن يولد اللقاح مبيعات بمليارات الدولارات عند الموافقة.

وتقدر البيانات، إن فيروس المخلوي التنفسي يؤدى لدخول 58 ألف طفل دون سن الخامسة إلى المستشفيات الأمريكية كل عام.

والتقى لقاح فايزر المرشح بواحدة من نقطتي النهاية الأساسيتين للدراسة، حيث أظهر فعالية بنسبة 81.8% في الوقاية من شكل حاد من أمراض الجهاز التنفسي السفلي عند الرضع في أول 90 يومًا، تضمنت علامات المرض الشديد في الدراسة مستويات الأكسجين المنخفضة للغاية، أو وضع جهاز التنفس الصناعي، أو وضعه في وحدة العناية المركزة، أو فقدان الوعي بسبب الفيروس المخلوي التنفسي.

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ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، كانت نقطة النهاية التي لم تتم تلبيتها هي الحد من المرض عند الرضع الذي استلزم رعاية من قبل مقدم الرعاية الصحية، موضحة، إن عدوى الفيروس المخلوي التنفسي تتزايد بين الأطفال الصغار في الولايات المتحدة، كما لا يوجد حاليا لقاحات ضد فيروس المخلوى التنفسي معتمدة.

وفي أغسطس، قالت شركة فايزر إن لقاح الفيروس المخلوي التنفسي RSV كان فعالًا بين كبار السن في دراسة في مرحلة أخيرة.

بينما قالت قالت شركة جلاكسو في أكتوبر، إن اللقاح كان فعالا بنسبة 82.6% في دراسة المرحلة الأخيرة التي شملت كبار السن.

وقالت أنجيلا لوكين، رئيسة شركة فايزر الأمريكية، إن الموافقة المحتملة على لقاح فايزر للنساء الحوامل وكذلك البالغين ستجعلها "الشركة الوحيدة التي لديها مؤشر خاص بالأم وكبار السن على حد سواء".

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