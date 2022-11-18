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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وفر فلوسك.. أفضل ألعاب البلايستيشن على الموبايل

وفر فلوسك..أفضل ألعاب
وفر فلوسك..أفضل ألعاب البلايستيشن على الموبايل

تطورت ألعاب الأندرويد تطورًا هائلاً، فأصبحت الهواتف الذكية من أفضل سبُل التسلية، حيث أصبحت متاجر ألعاب الأندرويد مليئة بألعاب البلايستيشن PlayStation التي تحتوي على ميزات شبيهة بألعاب البلايستيشن من حيث الأفكار أو من حيث الجرافيك عالي الجودة.

 

لذلك سوف نستعرض أفضل 5 ألعاب بلايستيشن 4 والكمبيوتر التي نزلت الآن على هواتف آيفون وأندرويد و يمكنك الاستمتاع بها من الشركه الأصلية.

 

 1- لعبة watch dogs 

 

تعد هذه اللعبة من أشهر الألعاب المتوفرة على البلايستيشن والكمبيوتر والآن متوفرة على الأندرويد و يمكنك الاستمتاع بها ولكن ليست النسخة الأصلية حيث تم تطويرها من قبل مطور خرافي لن تشعر أنها ليست النسخة الأصلية.

 

 فدائما يحدث تقطيع في بعض النسخ عندما يتم تطويرها من قبل أشخاص ولكن مع هذه اللعبة كأنها الأصلية لا يوجد بها أي مشاكل بالإضافة أن حجمها صغير 150 ميجا .

 

2- لعبة project gaia 

 

 إذا كنت من عشاق لعبه days gone  و تريد أن تلعبها على هاتفك، ولكن  للأسف هذه اللعبة متوفرة لنسخه بلايستيشن 4 والكمبيوتر فقط، ولا يوجد أي دليل انها سوف تنزل على هواتف أندرويد، لكن لحسن الحظ هناك لعبة قامت بتقليدها بكل ماتعنيه الكلمه من معنى ليس هذا فقط بل قامت به وضع مود الزومبي والعلم المفتوح وطريقه اللعب أي يمكنك الاستمتاع وكأنك تلعب لعبة days gone  الأصلية على هاتفك.

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 وهذه اللعبة تسمى project gaia  وهي أفضل لعبه اندرويد من نوع العالم المفتوح والقتال الزومبى والمغامرات وقضاء المهمات والاستمتاع بوقتك اللعبة.

 

3- لعبة Assetto Corsa Mobile 

  

إذا كنت من عشاق ألعاب السيارات فتعتبر لعبة Assetto Corsa Mobile من أشهر ألعاب الدرفتات وسباق السيارات الموجودة على الكمبيوتر وتتميز برسوميات رائعه جدا لا يوجد مثيل لها بالاضافه انها سعرها بسيط وهو 3 دولار على الكمبيوتر و تعتبر من أقل اسعار الألعاب بما تتميز من مميزات.

 

4- لعبة Sansuryo 

 

هذه أول لعبة من مطور عربي تحصل على هذا الرسوميات الخرافية، حيث حازت على إعجاب الكثير جدا .

 

ويميز اللعبة الكثير من الأشياء أهمها الجرافيك الخرافي والعالم المفتوح الرائع بالإضافه الى المدينة  الكبيرة والسيارات الجديدة وإضافة الطائرات.

لعبة بلايستيشن PlayStation بلايستيشن 4 لعبة watch dogs

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