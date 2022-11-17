سلة الأهلي تختتم استعداتها لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط

أنهى فريقا الشباب والأول لكرة السلة بالأهلي، إستعداداهما لمواجهة الزمالك غداً في الجولة الثانية من نصف نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً مميزًا لينجح الفريق في الفوز بنتيجة ٧١-٦٤.

قدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل قوي تحت قيادة فنية مميزة من جانب الإسباني أوجستي بوش المدير الفني.

وكان فريق شباب المرتبط ١٦ سنة بالنادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة ٦٢-٣٤ في لقاء الذهاب بالدور نصف النهائي من البطولة.



ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة من الأثنين ليتأهل مباشرة الي النهائي بينما يحتاج الزمالك للفوز بالمباراتين ليحتكما الفريقين لمباراة فاصلة .