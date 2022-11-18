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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محظور تداوله بالأسواق .. ضبط 34 طن سكر بالمنوفية

سكر
سكر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة.

اسفرت الحملات عن ضبط (مالك شركة لتجارة السلع الغذائية–  بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (34 طن "سكر تموينى") مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها تمهيداً لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة وإعادة طرحها بالأسواق كونها سكر حر مستولياً على الدعم المقرر.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وزارة الداخلية شرطة التموين البطاقات التموينية الامن العام بطاقات التموين الرقابة على الاسواق

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