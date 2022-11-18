اليوم .. العرض الثاني لفيلم "19 ب" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

تشهد قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية العرض الثاني لفيلم "19 ب" الذي ينطلق للمرة الأولى عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعدما عرض مساء الخميس في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يعرض فيلم "19 ب" الساعة الواحدة ظهرا، وهو مدته 95 دقيق، ويشهد الفيلم تعاون مميز للفنان أحمد خالد صالح مع سيد رجب وناهد السباعي.

ويشارك في بطولة "19 ب" كل من فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

أحمد عبد الله السيد هو مخرج ومونتير مصري، تخرّج من كلية التربية الموسيقية، ليعمل كمونتير في العديد من الأفلام المصرية مثل ورقة شفرة، آخر الدنيا، عين شمس، أخرج أول أفلامه المستقلة هليوبوليس عام 2009، ثم فيلم ميكروفون والذي اختاره مهرجان دبي السينمائي ضمن أفضل 100 فيلم عربي في التاريخ، وشارك في العديد من المهرجانات السينمائية وحصد أكثر من 20 جائزة دولية.

وفي 2013، أخرج أحمد عبد الله فيلم فرش وغطا، والذي حظي على عرضه العالمي الأول بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ثم فيلم ديكور الذي أعاد من خلاله روح أفلام الأبيض والأسود إلى السينما العربية، ثم فيلم ليل خارجي الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الأقصر السينمائي الدولي، بجانب 4 جوائز من المهرجان القومي للسينما.

كما شارك أحمد عبد الله السيد كعضو لجنة التحكيم في العديد من المهرجانات مثل لندن السينمائي الدولي، مهرجان دبي السينمائي الدولي 2017، مهرجان قرطاج السينمائي 2012.