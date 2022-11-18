قريبا في الأسواق ..الموافقة على دواء مناعي جديد لعلاج مرض السكري للأبد

للمرة الأولى، تمت الموافقة على دواء جديد سيغير قواعد مرض السكري الذي يعاني منه الملايين حول العالم للشفاء منه للأبد عبر دواء مناعي سيتم استخدامه لأول مرة لهذا المرض.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تمت الموافقة على هذا الدواء المناعي الذي ثبت أنه يؤخر تطور مرض السكري من النوع الأول.

علاج مناعي يشفي من مرض السكري

وكان قد وافق عليه الباحثون في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول الخبراء إن دواء "تيبليزوماب" يمثل "حقبة جديدة" في العلاج، حيث يعالج السبب الجذري للحالة لأول مرة وليس الأعراض فقط.

وعن آلية عمل الدواء، فإنه يعمل عن طريق إعادة برمجة الجهاز المناعي لمنعه عن طريق الخطأ من مهاجمة خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين، ومن المرجح أن يمهد الطريق لقرارات الموافقة في البلدان الأخرى.

ومن المعروف أنه يعاني حوالي 8.7 مليون شخص من مرض السكري من النوع 1 في جميع أنحاء العالم، ويهاجم مرض السكري من النوع 1 ، الجهاز المناعي الذي عادةً ما يحارب البكتيريا والفيروسات، عن طريق الخطأ الخلايا الرئيسية في البنكرياس التي تنتج الأنسولين.

ويعد الأنسولين أمر بالغ الأهمية ، حيث يساعد الجسم على استخدام السكر للحصول على الطاقة ، وتركز معظم العلاجات الحالية على فحص سكر الدم وتناول الأنسولين - عن طريق الحقن أو التسريب - يوميًا.

تعد هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها العلماء من الوصول إلى سبب تطور مرض السكري وانتشاره والمساعدة في تغيير العملية ، لذلك لم يعد علاجا للأعراض فقط.

ويذكر أن مرض السكري هو حالة تستمر مدى الحياة وتتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، وهناك نوعان رئيسيان، النوع الأول - حيث يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها، والنوع الثاني لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين ، أو لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين، ويعد مرض السكري من النوع الثاني أكثر شيوعًا من النوع الأول.