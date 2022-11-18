قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط سيارة محملة بـ8 أطنان دقيق مدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة .

أسفرت الحملات من ضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الإسكندرية) محملة بكمية قدرها (8,250 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر المتداول مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.