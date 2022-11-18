أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

أثارت فاتورة بقيمة 615 ألف درهم بما يعادل (4مليون جنيه مصري)، من احدي المطاعم بأبو ظبي ، الكثير من الجدل عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة .

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفاتورة لهذا المطعم على مدار الساعات الماضية لحساب ١٤ شخصا فقط وسط تعليقات ساخرة و غاضبة من ارتفاع المبلغ المبالغ فيه.

وتباينت ردود الأفعال حول سعر الفاتورة المبالغ فية على السوشيال ميديا بين السخرية من المطعم وانتقاده من ارتفاع الأسعار غير المبرر وغير المنطقي بينما رأى البعض الآخر أن الفاتورة غير حقيقية ووضعت للسخرية فقط.