عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب رفع الفائدة .. استمرار النزيف في أسهم بورصة وول ستريت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجعت مؤشرات الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، مع تأكيد مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عزم المجلس على المضي في معركته ضد التضخم.

وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أأغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على انخفاض بنسبة 0.3%، فيما انخفض مؤشر "ناسداك 100" الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.2%، بعدما تمكنا من تقليص خسائرهما التي تجاوزت 1% خلال الجلسة،

وارتفع فيه الدولار، وكذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن على صانعي السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة إلى ما يتراوح بين 5% و5.25% على الأقل، للحد من التضخم، محذرًا في الوقت ذاته من ضغوط مالية متزايدة في المستقبل.

الأعلى منذ 40 عامًا .. ارتفاع تاريخي لمستوى التضخم في أمريكا

ارتفاع بالأسعار وتصاعد التضخم.. أمريكا تواجه نقصا خطيرا في الوقود

رفع الفائدة غير مطروح

وجاءت تعليقات بولارد، بعد يوم من تعليق آخر لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أشارت فيه إلى أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة "غير مطروح على طاولة البحث".

وكرر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحديث عن الحاجة إلى المضي قدمًا لتقليص ضغوط الأسعار، وذلك بعدما بدأ التضخم ينحسر للتو، في أعقاب تسجيله أعلى مستوياته في عقود.

ويأتي ذلك في وقت أظهر أيضًا مقياس خاص بمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، زيادة بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر.

وكذلك، أظهرت أحدث البيانات أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية جاءت أقل التوقعات في استطلاع أجرته "بلومبرج"، وهو ما يؤكد قوة سوق العمل الأمريكية.

سجل 7.7%.. تباطؤ التضخم في أمريكا للشهر الرابع خلال أكتوبر

للشهر الرابع.. تباطؤ التضخم في أمريكا بنسبة 7.7%

تدابير متطرفة

وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق العالمية هذا العام في جزء كبير منها نتيجة زيادة الإقرار بحجم التحدي الذي يمثله مستوى التضخم في الولايات المتحدة، والتدابير المتطرفة التي سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذها للسيطرة على الأسعار.

وعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس، كانت الأسواق تتوقع أن يبلغ سعر الفائدة النهائي 2.8% فقط. واعتبارًا من منتصف نوفمبر، ارتفع هذا التوقع إلى 5% - وهو ما يطابق توقعات "بلومبرج إيكونوميكس" التي صدرت في يوليو.

ورجحت "بلومبرج" أن يضطر البنك إلى زيادتها أعلى من ذلك إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يقلل من تقدير المعدل الطبيعي للبطالة، أو إذا أدى الوباء إلى تدهور كبير في الإنتاجية، فقد نرى سعراً للفائدة الأساسية يرتفع إلى 6%.

الولايات المتحدة وول ستريت الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الخزانة الأمريكية شركات التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

تحذير شديد اللهجة للمواطنين .. تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرجاع تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

موضوعات متعلقة

سجل 7.7%.. تباطؤ التضخم في أمريكا للشهر الرابع خلال أكتوبر

للشهر الرابع.. تباطؤ التضخم في أمريكا بنسبة 7.7%

تراجع معدلات التضخم في أمريكا إلى 7.7% خلال أكتوبر

ترشيحاتنا

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

قريبا في الأسواق ..الموافقة على دواء مناعي جديد لعلاج مرض السكري للأبد

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

بسبب رفع الفائدة .. استمرار النزيف في أسهم بورصة وول ستريت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 18 نوفمبر على محافظات مصر

تويوتا تكشف عن نسختها الجديدة من بريوس.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروع كبير| شمس الكويتية.. حكاية متمردة على طريق خالد يوسف

نشرة المرأة والصحة| تحذير من دواء يباع بالصيدلية يسبب الموت.. وسر رشاقة سولاف فواخرجي وميرهان حسين تشعل المهرجان

مين الأحلى بالملاية اللف .. أروى جودة وأسما شريف منير بإطلالات مثيرة

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرجاع تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ