تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 780 شاحنة و 83 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 380 شاحنة 43 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41000 طن بضائع ، 400 شاحنة و 40 سيارة.



حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية ٢ وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية ٢ والسفينة PROPEL PROGRESS وعلى متنها 31000 الف طن فوسفات متجهة إلي الهند والسفينة VENTURE DYLAN فارغة متجهة إلي المغرب.



كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و240 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها.