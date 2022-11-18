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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفنى الجمهورية لافتتاح مسجد بـ دكرنس

وزير الاوقاف ومفنى
وزير الاوقاف ومفنى الجمهورية

وصل منذ قليل لديوان محافظة الدقهلية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام  مفتى الجمهورية، حيث كان في استقبالهما الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وسيبحث محافظ الدقهلية مع وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية عدد من الموضوعات المتعلقة بهيئة الأوقاف والدعوة بالمحافظة، ويشهد اللقاء الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وعدد من قيادات الوزارة و النواب والمحافظة.

وسيقوم وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية يرافقهما محافظ الدقهلية بافتتاح أحد المساجد بإحدى قرى مركزدكرنس مسجد التسعة بعزبة تسعه بتكلفة ٧ مليون جنيه، كما سيؤدون صلاة الجمعة بأحد المساجد بإحدى قرى المحافظة.

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الدقهلية محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية وزارة الأوقاف مفتى الجمهورية محمد مختار جمعة

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