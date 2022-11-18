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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: توقيع عقدين لاستكمال البنية الأساسية لمنظومة النظافة بـ 04.2 مليار جنيه

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستوقع خلال الأيام القليلة القادمة عقدين لإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدافن الصحية ورفع التراكمات بمنظومة النظافة، بتكلفة 4 مليارات و 239 مليون جنية، موضحاً أن العقدين يأتيان في إطار الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لاستكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وهو البرنامج الأول في منظومة النظافة والذي تنفذه الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع كفاءة ومستوي النظافة في المحافظات حتي يشعر المواطنون بنقلة نوعية في هذا الملف الهام.

 

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن العقد الأول والخاص بإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 3,3 مليار جنية، يتضمن إنشاء 13 مصنعاً جديداً لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في 8 محافظات هي الجيزة والبحيرة ومطروح والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وسوهاج، كما يتضمن رفع كفاءة 5 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات في 4 محافظات هي الشرقية والوادي الجديد والبحيرة وأسوان .

 

وأشار اللواء آمنة إلي أن العقد الثاني، تبلغ تكلفته الإجمالية 938,6 مليون جنية، ويشمل إنشاء 9 مدافن صحية في 5 محافظات هي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وسوهاج، كما يتضمن رفع المخلفات التاريخية للمخلفات الصلبة البلدية بجميع المحافظات بكمية تقدر بـ 2,1 مليون طن، موضحاً أن ملف إدارة المخلفات الصلبة يشهد نقلة نوعية في ظل تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية، وبعد رصد الواقع في المحافظات.

 

ولفت الوزير إلي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تنفيذ المنظومة في المحافظات وتحسينها باستمرار حتي يشعر المواطن بتحسين مستمر في الخدمات التي تمس حياته اليومية، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لوقف التدهور البيئي وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات، وتحقيق رضا المواطنين.

وكشف اللواء هشام آمنة أهمية الدور الذي تلعبة وزارة التنمية المحلية في إدارة منظومة المخلفات الصلبة، حيث وضعت الوزارة مع باقى الوزارات المعنية بالمنظومة ثلاثة برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، لافتاً إلى أن البرنامج الأول خاص بتطوير البنية التحتية للمنظومة ويتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج حوالي 8.5 مليار جنيه.

كما أشار اللواء آمنة إلي أن البرنامج الثاني خاص بتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع وكذا تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لذلك حوالى 3.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن البرنامج الأخير من الخطة القومية يخص الدعم المؤسسي والمجتمعي والذي يتضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات و القانون الموحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة والدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية بالمنظومة وتبلغ تكلفته حوالى 100 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزراة تتابع المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظات للإنتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، بما يساهم في سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية، وكذا إزالة أي معوقات تواجه عمليات التنفيذ ودخول تلك المشروعات الخدمة، مؤكداً حرص الوزارة على الحفاظ على الاستثمارات التى ضختها الدولة فى المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية بكافة محافظات الجمهورية، وحسن إدارة مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتي سيتم طرحها لاستكمال عناصر المنظومة.

مصطفى مدبولي المحافظات وزير التنمية المحلية

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هشام آمنة: توقيع عقدين لاستكمال البنية الأساسية لمنظومة النظافة بـ 04.2 مليار جنيه

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