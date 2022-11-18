هل تناول الموز يمنع مخاطر السكتة القلبية؟ جمال شعبان يوضح

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أنه كشف باحثون أمريكيون أن تناول إصبع واحد من الموز كل يوم يقلل خطر إصابة الإنسان بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية، وذلك لغنى هذه الثمار بعنصر البوتاسيوم والماغنسيوم ومضادات الأكسدة الضرورية للمحافظة على سلامة ضغط الدم الشريانى.

أضاف جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن تناول إصبع واحد من الموز أيضا يعمل على استقرار إيقاع كهرباء القلب، وكان الباحثون قد أجروا تجاربهم على قرابة خمسة آلاف شخص تجاوزت أعمارهم الخامسة والستين، حيث يتسبب نقص هذا البوتاسيوم

فى زيادة خطر الإصابة بالسكتة بحوالى النصف فى تلك المرحلة العمرية.

كما بينت الدراسة أن الأدوية المدرة للبول والتى غالبا ما توصف لكبار السن للسيطرة على ضغط الدم الشريانى قد تضعف امتصاص الجسم للبوتاسيوم الموجود فى الغذاء، ومن المفترض أن هذه الأدوية تقلل خطر الإصابة بأحد أنواع السكتات وللمرضى المصابين بقصور القلب لتخفيف الضغط والإجهاد على القلب والرئتين بهدف زيادة كمية الماء المطروح فى البول، لكن نقص البوتاسيوم قد يكون عائقا في سبيل تحقيق هذه الوظيفة.

تابع:" واستنتج العلماء فى النهاية أن تناول هذه الفاكهة الاستوائية الغنية بالبوتاسيوم يعوض هذا الفقدان ويوازن مستوى الأملاح فى الجسم، يعني الجواب علي السؤال نعم الموز قد يمنع السكتة القلبية والدماغية والموز له فوائد جمة أخري مثل المساعدة في التخلص من السكر وتحسين مقاومة الإنسولين وتحسين وظيفة الكلي والجهاز الهضمي والتخسيس والتعافي من إجهاد العضلات ومقاومة عمليات الأكسدة للخلايا."