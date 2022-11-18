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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس البحر.. لاميتا فرنجية تستمتع بعطلتها في دبي "صور"

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية


تستمتع الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، بعطلتها  في دبي، وشاركت متابعيها مجموعه صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وتألقت لاميتا فرنجيه بإطلالة جريئة علي البحر مرتدية مايوه ،أبرز أنوثتها ، ورفعت شعرها بطريقه تتناسب مع إطلالتها، مما اثار اعجاب متابعيها.

 

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
 

أعمال لاميتا فرنجية 

 

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

 
وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.


تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية اطلاله جريئه علي البحر فيلم حد سامع حاجة فيلم 365 يوم سعادة ملابس البحر أعمال لاميتا فرنجية

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