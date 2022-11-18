حضور هاجر الشرنوبي ورشا مهدي.. غياب النجوم عن عرض فيلم السد| صور

غاب الفنانون المصريون عن السجادة الحمراء لفيلم السد السوداني الذي عرض مساء اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.





وحضر الفيلم الفنان أحمد مجدي عضو لجنة التحكيم، والفنانة هاجر الشرنوبي التي تلتزم يوميا بالمرور على الريد كاربت والاحتفاء بالأفلام المصرية والعربية وغيرها، ورشا مهدي، إلى جانب مخرج فيلم السد علي شري وصناعه.





يعرض اليوم فيلم " السد " المشارك في المسابقة الدولية ، ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك لأولمرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيلم "السد" لـ علي شري، إنتاج فرنسا، لبنان، السودان، قطر، ألمانيا، صربيا، تدور أحداثه حول ماهرالذي يعيش في السودان بالقرب من سد مرِوي، ويعمل في مصنع طوب يرتوي من مياه نهر النيل، كل مساء يتسلل إلى الصحراء ليؤسس بناءً غامضًا تدب فيه الحياة أثناء انتفاضة الشعب السوداني.





وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.