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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضور هاجر الشرنوبي ورشا مهدي.. غياب النجوم عن عرض فيلم السد| صور

مخرج الفيلم
مخرج الفيلم

غاب الفنانون المصريون عن السجادة الحمراء لفيلم السد السوداني الذي عرض مساء اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.


 

وحضر الفيلم الفنان أحمد مجدي عضو لجنة التحكيم، والفنانة هاجر الشرنوبي التي تلتزم يوميا بالمرور على الريد كاربت والاحتفاء بالأفلام المصرية والعربية وغيرها، ورشا مهدي، إلى جانب مخرج فيلم السد علي شري وصناعه.


 

يعرض اليوم فيلم " السد " المشارك في المسابقة الدولية ، ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك لأولمرة  في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.                            

                                                                                                                   فيلم "السد" لـ علي شري، إنتاج فرنسا، لبنان، السودان، قطر، ألمانيا، صربيا، تدور أحداثه حول ماهرالذي يعيش في السودان بالقرب من سد مرِوي، ويعمل في مصنع طوب يرتوي من مياه نهر النيل، كل مساء يتسلل إلى الصحراء ليؤسس بناءً غامضًا تدب فيه الحياة أثناء انتفاضة الشعب السوداني.

                                                                                                                                                                                                                             

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مهرجان القاهرة| رقصة إنجي المقدم.. فستان ميريهان حسين.. ماذا حدث قبل عرض فيلم 19 ب؟

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اليوم .. العرض الثاني لفيلم "19 ب" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي


 

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

مهرجان القاهرة السينمائي أحمد مجدى دار الأوبرا القاهرة السينمائي فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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