عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن نفرط في إسلامنا..مشادة ساخنة على الهواء بين أحمد كريمة وفريدة الشوباشي..فيديو

أحمد كريمة وفريدة
أحمد كريمة وفريدة الشوباشي

وقعت مشادة على الهواء بين الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بسبب الوشم.

txt

أحمد كريمة: الأمة تفرقت في الماضي بسبب الصراعات السياسية

txt

فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي هدية ربنا لمصر ويسير بنا نحو النهوض.. فيديو

وقالت الكاتبة الصحفية: "لا يوجد دولة إسلامية"، ليرد الدكتور أحمد كريمة قائلا: "يوجد مجتمع الدستور قال ذلك إن الإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هو أنتوا عايزين تلغوا دي من الدستور، هو الدستور عاجبك ولا مش عاجبك".

 

وأضافت الشوباشي: "في الدستور الذي كان قبل الرئيس السادات كانت الشريعة مصدر رئيسي للتشريع وليست المصدر".


ووقع خلاف بين بين الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، حول الوشم، حيث قال "أحمد كريمة"،: "المسلمون الحقيقيون لا يرسمون الوشم، لأنه لم يفيد الإنسانية"، مؤكدا: منفعلا: "لن نفرط في إسلامنا للعلمانية، ومصر إسلامية واقع وتاريخا ودستورا".

أحمد كريمة فريدة الشوباشي أستاذ الفقه المقارن الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل ثاني أهداف منتخب مصر أمام بلجيكا

تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

محمد صلاح رجل مباراة منتخب مصر الودية أمام بلجيكا

عاجل للمقبلين على الزواج.. قرار جديد من الحكومة لا تتجاهله

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

حمزة الجمل : النني مظلوم وصلاح استحق لقب رجل مباراة مصر وبلجيكا

بطريقة سرية.. قصة اكتشاف أقدم كتاب مصري يحمل تعويذة لنجاة البشر

معلم يشرح لا الناهية "بالفهلوة".. والأهالي يسخرون: أنتش وأجري في المنهج

كورتوا يحرم تريزيجيه من تسجيل هدفين لـ منتخب مصر بودية بلجيكا.. شاهد

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري خلال احتجاجات إيران

شاهد .. كوبري مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر بين قدم دي بروين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

60 ألف جنيه .. سعر فستان أنغام يثير ضجة على السوشيال ميديا

توقف عنها فورا.. أطعمة تصبح خطرا على الصحة عند إعادة تسخينها

سبب صادم | سر سعر فاتورة العشاء الخليجية الـ 4 ملايين جنيه

شقة معفنة.. مالك وحدة سكنية يعرضها للبيع بطريقة مثيرة على فيسبوك.. شاهد

فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

مزق الطرحة.. عريس يرقص في زفافه بطريقة غريبة صدمت العروسة

شام الذهبي تكشف مفاجأة غير متوقعة عن عملية تجميل أصالة| مش هتصدق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ