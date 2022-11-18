لن نفرط في إسلامنا..مشادة ساخنة على الهواء بين أحمد كريمة وفريدة الشوباشي..فيديو

وقعت مشادة على الهواء بين الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بسبب الوشم.

وقالت الكاتبة الصحفية: "لا يوجد دولة إسلامية"، ليرد الدكتور أحمد كريمة قائلا: "يوجد مجتمع الدستور قال ذلك إن الإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هو أنتوا عايزين تلغوا دي من الدستور، هو الدستور عاجبك ولا مش عاجبك".

وأضافت الشوباشي: "في الدستور الذي كان قبل الرئيس السادات كانت الشريعة مصدر رئيسي للتشريع وليست المصدر".



ووقع خلاف بين بين الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، حول الوشم، حيث قال "أحمد كريمة"،: "المسلمون الحقيقيون لا يرسمون الوشم، لأنه لم يفيد الإنسانية"، مؤكدا: منفعلا: "لن نفرط في إسلامنا للعلمانية، ومصر إسلامية واقع وتاريخا ودستورا".