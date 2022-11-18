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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاز فني حقيقي | تعليق إبراهيم سعيد على هزيمة منتخب مصر لـ بلجيكا

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

هنأ إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق المنتخب الوطني بعد الأداء الذى قدمه خلال مباراة بلجيكا الودية التي تغلب خلالها الفراعنة على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف على ملعب جابر الأحمد في الكويت.


وكتب سعيد عبر حسابه علي فيسبوك قائلا "مبروك لمصر ❤️واداء مشرف من منتخب مصر  لاعبين وجهاز فني حقيقي اداء رائع واتمني يكون القادم افضل باذن الله‫#مصر_وبلجيكا‬‫#مصر‬❤️"


فاز محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني بجائزة أفضل لاعب فى مباراة بلجيكا الودية التي تغلب خلالها منتخب مصر الوطني على نظيره منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التى أقيمت على ملعب جابر الأحمد في الكويت.

أحرز هدفي منتخب مصر الوطني مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه فيما قلص الفارق لمنتخب بلجيكا اللاعب أوبيندا.

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