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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علاء النهري: مصر حققت انتصارا كبيرا بإنشاء صندوق الأضرار والخسائر.. فيديو

قمة المناخ
قمة المناخ

قال الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن هناك بعض النقاط الخلافية لم تحسم خلال فعاليات المؤتمر على رأسها رغبة بعض الدول في استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، وأيضا هدف العمل على تخفيض درجات الحرارة بما يعادل 1.5 مئوية.  

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  وأضاف الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية  "إكسترا نيوز" أن الدول المشاركة في المؤتمر لو اهتمت بتمويل صندوق الخسائر والأضرار، فإن هذا سيمتص من غضب الدول النامية.

وأكد الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن مصر حققت انتصارا كبيرا في فعاليات مؤتمر المناخ "cop 27"، من خلال إضافة بند إنشاء صندوق الأضرار والخسائر.

وأشار إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر عملت على مد الفعاليات ليوم إضافي حتى يتسنى الوصول إلى حلول بالنسبة للقضايا التي مازالت محل خلاف.

علاء النهري مصر الدكتور علاء النهري المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة درجات الحرارة الوقود الاحفوري

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