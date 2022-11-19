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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اللي مش هيروحوا كأس العالم أهم.. عامر عبدالله: منتخب مصر أظهر فنيات أعلى من بلجيكا

صدى البلد

كشف عامر عبدالله معلق مباراة مصر وبلجيكا الودية، سبب عبارة “المصريين أهم اللي مش هيروحوا كأس العالم أهم” والتي أدلى بها خلال تعليقه على المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم. 

وقال عامر عبدالله في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب بلجيكا منتخب أوروبي كبير، الفوز عليه مش عادي، وعشان كدة وضحت إن منتخب مصر اللي بيلعب بالفنيات دي واللي بيكسب منتخب بلجيكا مش هيروح كأس العالم ومنتخب بلجيكا هو اللي رايح".

 وختم حديثه قائلا: "الناس تشوف فنيات منتخب مصر الحقيقية اللي كانت المفروض تقوده للمونديال"

نتيجة مباراة منتخب مصر وبلجيكا..

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وشهدت بداية الشوط الثاني هدفا مبكرا من أسست محمد صلاح نجح تريزيجيه فى تسجيل الهدف الثاني فى شباك كورتوا حارس مرمى بلجيكا.

بدأ اللقاء بضغط هجومي للاعبي منتخب مصر وجرت محاولة من جانب مصطفى محمد أمام منطقة الجزاء لكنه اصطدم بدفاعات المنتخب البلجيكي.

وتلقي أنتوني كرة داخل منطقة الجزاء لمنتخب مصر الوطني أبعدها على جبر مدافع الفراعنة الكبار.

وتعرض فى الدقيقة الرابعة أبشواي لاعب منتخب بلجيكا للإصابة واستدعي حكم تقنية الفيديو حكم المباراة لمشاهدة الكرة التي اصطدمت بيد أحمد حجازي داخل منطقة الجزاء ورفض احتساب ركلة جزاء.

راوغ كاراسكو فى الدقيقة الثامنة أكرم توفيق وسدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء لتخرج إلى ضربة ركنية.

وحرمت العارضة منتخب بلجيكا فى الدقيقة التاسعة من فرصة هدف محقق بعدما سدد أحد لاعبي المنتخب البلجيكي كرة قوية داخل منطقة الجزاء.

ونجح كورتوا فى التصدى لتسديدة تريزيجيه القوية داخل منطقة الجزاء بالدقيقة العاشرة كما نجح أكرم توفيق فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التي قادها كاراسكو أمام منطقة الجزاء.

ومرر محمد النني فى الدقيقة 20 كرة طولية تصل إلى تريزيجيه الذى تسلمها بنجاح وسددها فى مرمى بلجيكا وتصدى لها كورتوا حارس المرمى.

نجح كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا من حرمان تريزيجيه نجم مصر الوطني  من إحراز هدف محقق بالدقيقة 20.

أحرز مصطفى محمد هدف منتخب مصر الأول فى مرمى بلجيكا بالدقيقة 33 من خطأ دى بروين أمام منطقة الجزاء سددها ببراعة فى شباك كورتوا.

أنقذ محمد الشناوي في الدقيقة 38 مرمى منتخب مصر الوطني من هدف التعادل بعد تسديدة قوية أرسلها كاراسكو من أمام منطقة الجزاء.

أحرز تريزيجيه ثاني أهداف منتخب مصر الوطني فى شباك منتخب بلجيكا  فى بداية الشوط الثاني في المباراة الودية المقامة حاليا على ملعب جابر الأحمد بالكويت بعدما تلقى تمريرة ماكرة من محمد صلاح.

وحرمت صافرة الحكم المساعد بالتسلل تريزيجيه من تهديد مرمى كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

قاد محمد صلاح إحدى الهجمات فى الدقيقة 67 وأرسل كرة طولية أخفق تريزيجيه فى استلامها داخل منطقة الجزاء لمنتخب بلجيكا.

ودفع البرتغالي روى فيتوريا باللاعب احمد سيد زيزو فى الدقيقة 72 بدلا من مصطفى محمد وسجل في الدقيقة 76 أوبيندا هدف منتخب بلجيكا الأول فى شباك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.

 


 

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