سفير روسيا لدى أمريكا: كييف تسعى لإثارة مواجهة مباشرة بين موسكو والناتو

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف" إن الحكومة الأوكرانية تحاول إثارة مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

ونقلت الخدمة الصحفية للسفارة الروسية عن أنتونوف قوله، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، "إن السلطات الأوكرانية لا تتوسل للولايات المتحدة فقط لتقديم المزيد من المساعدة العسكرية، ولكنها تحاول أيضا إثارة صدام عسكري مباشر بين الاتحاد الروسي وحلف شمال الأطلسي، مضيفا أن محاولات الغرب "السخيفة" لإلقاء مسؤولية كل شيئ على عاتق روسيا لن تؤدي إلا إلى استفزاز نظام كييف".

يذكر أنه قد تحطم صاروخ في قرية برزيودو بشرق بولندا، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في 15 نوفمبر؛ ما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، يوم الأربعاء الماضي" إن الصاروخ جزء من نظام الدفاع الجوي الأوكراني، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية" إن واشنطن لديها ثقة كاملة في دقة الاستنتاجات التي توصلت إليها بولندا".