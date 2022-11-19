معهد إعداد القادة يعلن نتائج مسابقات أنشطته لاكتشاف المواهب

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المسابقات للأنشطة المختلفة التى أقيمت على هامش فوج إعداد القادة العام، والذي أقيم تحت شعار “القادة الجدد”، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني، وكيلي المعهد.

وأكد الدكتور كريم همام، مدير المعهد، حرص المعهد على اكتشاف المواهب الكوادر الشبابية، بالإضافة إلى تنمية روح الانتماء والتعاون بين الطلاب بعضهم البعض، وبث روح الجماعة، وتوثيق الروابط بين الطلاب، لما له من تأثير في صقل مهارات الطلاب، بجانب استثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي، وتكوين مجتمع طلابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتم تقسيم مجموعات الأنشطة إلى المجموعة الأولى وتضم جامعة الأزهر، والمنصورة، والمنوفية، وسوهاج، وعين شمس، وتضم المجموعة الثانية جامعة القاهرة، والزقازيق، وجنوب الوادي، وبورسعيد، ومدينة السادات، بينما تضم المجموعة الثالثة جامعة أسيوط، وحلوان، والفيوم، وكفر الشيخ، وقناة السويس، والمجموعة الرابعة تضم طنطا، والمنيا، وبنها، والسويس، والتعليم العالي.

وجاءت نتيجة خماسيات كرة القدم طلاب كالتالي:

حصول المجموعة الثانية على المركز الأول وتضم كلا من سيف الدين يوسف سليمان جامعة مدينة السادات، وكريم أشرف محمد جامعة الزقازيق، وأحمد أشرف محمد جامعة مدينة السادات، وخالد أحمد طه جامعة القاهرة، ومحمد أشرف إمام جامعة القاهرة، وزياد محمود عبد الفتاح جامعة بورسعيد.

وحصول المجموعة الأولى على المركز الثاني وتضم عمار السيد محمد من جامعة الأزهر، وخالد أحمد عبد الرازق جامعة المنصورة، وفاروق احمد فاروق جامعة المنصورة، ومحمد سمير أبو الحسن جامعة سوهاج، وشريف محمود عبد الفتاح جامعة سوهاج، وعبد العزيز محمد عبد العزيز جمال سوهاج، وقام بالتحكيم إبراهيم محمود من جامعة سوهاج، وهيثم الوسيمي من جامعة عين شمس.

كما جاءت نتيجة تنس طاولة طلاب كالتالى: حصل على المركز الأول شريف محمود عبد الفتاح جامعة سوهاج، والمركز الثاني من نصيب حمد خالد عبد الرازق جامعة المنصورة، وكان المركز الثالث من نصيب كل من عبد الله صابر زناتى جامعة أسيوط، ومحمد عادل عطية جامعة بنها، وقام بالتحكيم فى المسابقة إيهاب الشاعر جامعة القاهرة.

بينما جاءت نتيجة تنس طاولة طالبات كالتالى: حصلت على المركز الأول سارة علواني جامعة المنيا، والمركز الثاني إيمان مصطفى أبو أحمد جامعة طنطا، وكان المركز الثالث لكل من سندس مصطفى محمد جامعة السويس، وفاطمة أسامة محمد جامعة بنها، وقام بالتحكيم ريم عصام جامعة بورسعيد.

كما أعلن عن نتيجة مسابقة الشطرنج طلاب وجاءت النتيجة كالتالي: المركز الأول يوسف هشام عابدين جامعة طنطا، والمركز الثاني أسامة أحمد خلف جامعة الأزهر، والمركز الثالث عبد الله أحمد حسين جامعة المنصورة.

بينما جاءت نتيجة مسابقة الشطرنج طالبات، وكان المركز الأول من نصيب مريم رضا السيد جامعة بورسعيد، والمركز الثاني سارة صالح محمد جامعة الزقازيق، وحصلت على المركز الثالث رحمة رمضان كامل جامعة حلوان، وقام بالتحكيم نسرين زكريا جامعة حلوان.

وجاءت نتيجة مسابقة المعلومات العامة كالتالي: حصل على المركز الأول علي أحمد علي، وآية سيد حسين من جامعة بنها، وفاز بالمركز الثاني بسملة مصطفى محمد، وعبد الرحمن مصطفى كمال من جامعة كفر الشيخ، وكان المركز الثالث من نصيب كل من كريم أشرف محمد، وسارة صالح محمد من جامعةالزقازيق، وإيمان حسن إبراهيم، ومهند ماجد محمد من جامعة قناة السويس.

وكانت نتيجة مسابقة جري ١٠٠ م طلاب كالتالي: المركز الأول أمير محسن زكي جامعة بورسعيد، والمركز الثاني يوسف أحمد الجمال جامعة المنوفية، والمركز الثالث عمار السيد محمد جامعة الأزهر، وقام بالتحكيم إبراهيم محمود جامعة سوهاج.

بينما جاءت نتيجة الجري ٥٠ طالبات كالتالي: المركز الأول إسراء عزت عبد الله جامعة حلوان، والمركز الثاني مريم عبد السيد جميل جامعة سوهاج، والمركز الثالث البراء علي جامعة المنصورة.

هذا وقد أعلن عن نتيجة وثب ثبات طلاب كالتالي: حصل على المركز الأول كريم أشرف محمد جامعة الزقازيق، والمركز الثاني سليمان محمد سليمان جامعة السويس، والمركز الثالث من نصيب كل من محمد سامي جامعة المنوفية، وعبدالرحمن محمد عمرو جامعة طنطا، وقام بالتحكيم إبراهيم محمود جامعة سوهاج.

وجاءت نتيجة وثب ثبات طالبات كالتالي: حصلت على المركز الأول مريم عبد السيد جميل جامعة سوهاج، والمركز الثاني آية أحمد جامعة القاهرة، والمركز الثالث من نصيب كل من روان هشام مسعد جامعة المنوفية، وسجى فؤاد السيد جامعة قناة السويس.

جدير بالذكر أنه قام بالإشراف على الأنشطة المختلفة خلال فعاليات فوج إعداد القادة العام، وطارق إسماعيل من جامعة حلوان.