نائمة أمام الحرم المكي .. السورية لورين عيسى تحدث موجة غضب بسبب صورها

نشرت المخرجة السورية لورين عيسى، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق سناب شات، ظهرت فيها نائمة أمام المسجد الحرام بمكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت لورين عيسى، في الصور -التي التقطتها على طريقة السيلفي- وهي نائمة فوق قمة أحد الجبال في محيط المسجد الحرام، وقامت بجلب أغطية للنوم على قمة الجبل المجاور للكعبة المشرفة.

ولم تبال لورين عيسى بقدسية المكان، وظهرت في أول صورة وهي نائمة على قمة الجبل، وفي صورة أخرى، أظهرت جزء من الفرش التي افترشته على الجبل، وفي الجزء الأخر يظهر المسجد الحرام بمكة المكرمة.

صور لورين عيسى أمام الحرم المكي

صور لورين عيسى، وهي نائمة أمام المسجد الحرام، أثارت موجة كبيرة من الغضب ضدها على السوشيال ميديا، بسبب انتهاكها لقدسية المكان المقدس، وشن عدد كبير من النشطاء موجة كبيرة من الغضب ضدها.

أحدثت صور لورين عيسى، موجة من الاستياء والغضب، فقام النشطاء بإعادة نشر الصور بهدف وصولها إلى الجهات المعنية كي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقها، معتبرين ما قامت به لا يتناسسب مع حرمة المكان حسب رأيهم.



جدير بالذكر أن لورين عيسى، هي مخرجة سورية الجنسية، تنتمي للعرق الكردي في سوريا، ولديها عدد من الأعمال الفنية بمجال التلفزيون والمسرح.