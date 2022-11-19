رئيس فيفا يدعم قرار قطر بحظر بيع الخمور في ملاعب كأس العالم

علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على قرار دولة قطر بحظر بيع المشروبات الكحولية في ملاعب بطولة كأس العالم 2022.

وقال إنفانتينو في تصريح أبرزته شبكة “بي إن سبورتس” ردا على منع قطر بيع الخمور في ملاعب المونديال:" دول عدة تمنع الكحول في الملاعب فلا داع لسياسة الكيل بمكيالين.".

وتنطلق بطولة كأس العالم 2022، غدا الأحد، حيث يلتقي منتخب قطر مع الإكوادور في المباراة الافتتاحية.

وتحتضن قطر كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر المقبل.

مجموعات كأس العالم 2022:



المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.