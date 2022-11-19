عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس فيفا يدعم قرار قطر بحظر بيع الخمور في ملاعب كأس العالم

جياني إنفانتينو رئيس
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا

علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على قرار دولة قطر بحظر بيع المشروبات الكحولية في ملاعب بطولة كأس العالم 2022.

وقال إنفانتينو في تصريح أبرزته شبكة “بي إن سبورتس” ردا على منع قطر بيع الخمور في ملاعب المونديال:" دول عدة تمنع الكحول في الملاعب فلا داع لسياسة الكيل بمكيالين.".
وتنطلق بطولة كأس العالم 2022، غدا الأحد، حيث يلتقي منتخب قطر مع الإكوادور في المباراة الافتتاحية.

وتحتضن قطر كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر المقبل.

مجموعات كأس العالم 2022:
 

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.
المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.
المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية -  المكسيك - بولندا.
المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.
المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا -  ألمانيا - اليابان.
المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.
المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا -  سويسرا - الكاميرون.
المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.

كأس العالم فيفا إنفانتينو كأس العالم 2022 قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق صادم من رضا عبد العال على فوز منتخب مصر على بلجيكا

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

بعد القبض عليها سكرانه.. ظهور صادم لزوجة المطرب الشعبي معه في السيارة| شاهد

بدون تشفير.. 23 قناة تنقل مباراة افتتاح كأس العالم 2022

أرز ولحوم بأسعار مخفضة 60%.. منافذ التموين والداخلية تخفف العبء عن المواطنين

كارثة .. مشروب تم حظره من المدارس يسبب الانتحار والسكتات الدماغية

تقييمات صادمة.. رضا عبد العال يكشف الأفضل والأسوأ في مباراة مصر وبلجيكا

ترشيحاتنا

هل تدوير المخلفات له أصل في الإسلام؟ دار الإفتاء تجيب

ليس تابعا للغرب ... تعليق صادم من ميدو على تصريحات إنفانتينو

بي إن سبورتس تعلن بث مباريات كثيرة من كأس العالم مجانا

الأزمة فى ماكرون|خبير تونسي لـ«صدى البلد»: القمة الفرنكفونية فرصة تاريخية لـ فرنسا

شاهد.. أمن القاهرة يداهم مطعم وجبات جاهزة ويضبط بداخله لحوم مجهولة المصدر

نائمة أمام الحرم المكي .. السورية لورين عيسى تحدث موجة غضب بسبب صورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نائمة أمام الحرم المكي .. السورية لورين عيسى تحدث موجة غضب بسبب صورها

بعد إعلان خطبتها.. 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ رنا رئيس.. شاهد

لفة حجاب البلوجر نادية الخولي في زفافها تشعل السوشيال ميديا| اعرفي السر

بفستان قصير .. بشرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة في دبي| شاهد

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ