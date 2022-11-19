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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صورة من الكواليس.. أحمد حجازي يتألق في الملعب أمام بلجيكا.. شاهد

صدى البلد

شارك نجم الأهلي والزمالك السابق،أحمد حجازي،جمهوره، صورة من كواليس مباراة أمس بين مصرو بلجيكا الودية والتي انتهت بفوز مصر  ٢/١.

 

ونشر حجازي صورته من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، ونالت تفاعلا كبيرا من متابعينه .

وحقق منتخب مصر مساء أمس فوزا غاليا على نظيره البلجيكي في المباراة الودية في  في إطار استعدادات دي بروين ورفاقه لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وفاز منتخب مصر على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، سجلهما مصطفى محمد، ومحمود حسن تريزيجيه علي استاد جابر الاحمد بالكويت.


موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب  مالاوي يوم 23 مارس المقبل في اطار التصفيات النهائية المؤهلة لـ كاس الأمم الافريقية والتي ستقام في كوت ديفوار العام المقبل.


في سياق أخر،هاجم رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر خلال مباراة بلجيكا الودية.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «أحمد حجازي، بيلعب كورة (مبطلين) بيعمل (الجامب)، بالعافية، ولو في حالته، كان استطاع التعامل مع كرة هدف منتخب بلجيكا».

وأضاف: «أسامة جلال، أفضل من أحمد حجازي، وظهر بمستوى مميز في الدقائق التي شارك بها»، مؤكدًا: «أسامة جلال، يلعب على أحمد حجازي، بشكل أساسي في منتخب مصر».

ووجه رضا عبدالعال، رسالة إلى أحمد حجازي، قائلًا: «لو منك أطلب ملعبش في هذا التوقيت حتى تستعيد مستواك الفني».

أحمد حجازي المدافع أحمد حجازي الأهلى

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