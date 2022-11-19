عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الظهور الأول لأسرة صيدلي حلوان أمام محكمة جنايات القاهرة.. شاهد

أم الصيدلي
أم الصيدلي

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس،الي شهادة والدة صيدلي حلوان في القضيه المعروفة إعلاميا بـ «صيدلي حلوان» بادعاء إرغامه على تطليق زوجته الثانية، ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته.

وظهر أحد أقارب المجني عليه بالكرسي المتحرك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.


وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكاب جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان) بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

57979A73-09CD-437A-ACC9-F0D871D9356E
57979A73-09CD-437A-ACC9-F0D871D9356E
D3960BD1-4FC8-4604-BA65-3F029E0E2D7E
D3960BD1-4FC8-4604-BA65-3F029E0E2D7E
EEEECC40-028E-4305-8A44-D25DDEBB7C74
EEEECC40-028E-4305-8A44-D25DDEBB7C74
CA9B1343-145C-4395-84F6-F80461154AFA
CA9B1343-145C-4395-84F6-F80461154AFA

وسارت التحقيقات علي نحو أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية (صيدلانية) بادعاء اهليته انهم  هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

وقد شملت الاتهامات احتجاز المتهمين للمجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وقد تضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذين أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا منهم نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي انتهت تحرياته الي حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.

 

صيدلي حلوان جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة حلوان الكرسي المتحرك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق صادم من رضا عبد العال على فوز منتخب مصر على بلجيكا

بي إن سبورتس تعلن بث مباريات كثيرة من كأس العالم مجانا

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

عاد لصناعة التريند.. تفاصيل صورة سيارة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

خالد الغندور يكشف حقيقة تصريحات محامي كهربا حول غرامة الزمالك.. تفاصيل

بدون تشفير.. 23 قناة تنقل مباراة افتتاح كأس العالم 2022

نائمة أمام الحرم المكي .. السورية لورين عيسى تحدث موجة غضب بسبب صورها

موضوعات متعلقة

والدة صيدلي حلوان تطالب جنايات القاهرة بإعدام المتهمين

صورة من شهادة الوفاة .. ننشر طلبات دفاع المجني عليه في قضية صيدلي حلوان

ترشيحاتنا

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

بنسبة 17.8 % من سكان العالم.. تعداد أفريقيا 1.421 مليار نسمة 2022

نجاح مصري مذهل.. المفاوضون يقتربون من الإتفاق على صندوق تعويضات المناخ

إجراء عاجل.. مدارس الهرم تحذر الطلاب من مشروب طاقة| يؤدي للوفاة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

مدبولي في تلال الفسطاط.. أسواق جامع عمرو على 6000 متر وتضم بحيرة صناعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤدي أحيانا إلى الوفاة.. تحذير من حلوى موجودة في كل بيت.. تفاصيل

بفستان لافت.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

جرئ وملفت.. ميريهان حسين تتألق في إطلالة صيفية.. شاهد

مش المخلوي بس.. 6 فيروسات تهدد صحة الأطفال في الشتاء.. تعرف عليها

فيديو

الدولار والذهب بكام ؟! .. تفاصيل أسعار اليوم ..تغطية خاصة

الفرح تحول لصالة جيم.. تحدي رفع أثقال بين عروسين خلال حفل الزفاف

مفيش أمطار.. مفاجأة جديدة عن طقس الأيام القادمة.. تغطية خاصة

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

اﻟﻤﺰﻳﺪ