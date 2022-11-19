مجموعات المونديال (7).. البرازيل صاحبة الأرقام القياسية.. سويسرا تبحث عن إنجاز منذ 1954

تبدأ بطولة كأس العالم 2022 غدا الأحد، يتنافس فيها 32 منتخبًا، من أجل حلم واحد وهدف واحد، ألا وهو اعتلاء عرش العالم في كرة القدم.

بطولة كأس العالم ستُقام للمرة الأولى في بلد عربي، لذا فإنه رغم عدم تأهل منتخب مصر للمونديال، إلا أننا نعيش بالفعل في أجواء البطولة قبل انطلاقها، فما بالكم بعد انطلاقها؟.. وهي بطولة تجمع أفضل اللاعبين في العالم، بطولة ستشهد المشاركة الأخيرة لبعضهم مختتمين مسيرات أسطورية، وستشهد أيضًا المشاركة الأولى لنجوم سيحملون الراية خلفًا لأساطيرهم.

وقبل انطلاق كأس العالم، نستعرض بالتفصيل يوميًا مجموعة من مجموعات بطولة كأس العالم 2022 بقطر، واليوم سيكون حديثنا عن المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات السعودية وبولندا والأرجنتين والمكسيك.

البرازيل

تحمل البرازيل الرقم القياسي بعدد الألقاب العالمية (1958، و1962، و1970، و1994، و2002)، متقدمة على ألمانيا (4 ألقاب)، وإيطاليا (3 ألقاب) التي تعتبر الغائب الأكبر عن النهائيات بعد فشلها في التأهل، على غرار نسخة 2018.

وحدها البرازيل تواجدت في جميع النسخ الـ21 السابقة، وستخوض في قطر مشاركتها الثانية والعشرين.

ويبقى البرازيلي الأسطوري بيليه حتى الآن اللاعب الأكثر تتويجًا باللقب (3 مرات في 1958 و1962 و1970).

سويسرا

تأهلت سويسرا إلى كأس العالم للمرة الـ12 واحتلت صدارة مجموعتها متقدمةً على إيطاليا حاملة لقب بطولة أمم أوروبا. وهذه هي المرة الخامسة على التوالي، وهي أطول سلسلة لهم من المشاركات المتتالية في البطولة.

وصلت سويسرا آخر مرة إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في عام 1954 عندما لعبت البطولة على أرضها. ومنذ ذلك الحين، لم تصل لما بعد المرحلة الثانية.

سويسرا إحدى 3 دول أوروبية – إلى جانب بلجيكا وفرنسا - وصلت إلى مراحل خروج المغلوب في كل من البطولات الدولية الأربع الكبرى الأخيرة (كأس العالم - اليورو).

تصدرت سويسرا مجموعتها مرة واحدة فقط من قبل في كأس العالم لكرة القدم ، وفعلت ذلك في عام 2006. كان ذلك هو العام الذي أصبحوا فيه الفريق الوحيد حتى الآن الذي لم يستقبل هدفا واحدا في كأس العالم (4 مباريات ، 0 هدف استقبلته).

صربيا

تأهلت صربيا الآن إلى أربع من آخر خمس بطولات لكأس العالم، ولم تفشل إلا في عام 2014 في هذا الوقت.

منذ البطولة الأولى من هذه الفترة في عام 2006، خسرت صربيا سبع من تسع مباريات في كأس العالم (فازت2)، وهو أكبر عدد من الهزائم من قبل أي دولة أوروبية في هذا الوقت مع خسارة أستراليا فقط (8) أكثر بين جميع الدول.



كدولة مستقلة، خرجت صربيا من دور المجموعات في كل من مبارياتها الثلاث في نهائيات كأس العالم (2006، 2010، 2018). وكانت آخر مرة وصلوا فيها إلى الأدوار الإقصائية في عام 1998، باسم يوجوسلافيا.



لم تخسر صربيا أيا من مبارياتها الثماني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (فازت6 تعادلت2)، وهي المرة الأولى التي تظل فيها دون هزيمة في مجموعة مؤهلة لبطولة كبرى (كأس العالم/اليورو) منذ التأهل لكأس العالم 2006 (لعبت 10 فازت6 تعادلت4 خسرت 0).



كدولة مستقلة، لم يسبق لأي لاعب أن سجل أكثر من مرة في كأس العالم مع صربيا، حيث سجل ستة لاعبين هدفاً واحداً لكل منهم. وكان آخر هدف لهم في البطولة سجله ألكسندر ميتروفيتش في عام 2018 ضد سويسرا، سدد ثلاثة لاعبين فقط في دور المجموعات لعام 2018 أكثر من ميتروفيتش (14): نيمار (16) وتوني كروس (15) وكريستيانو رونالدو (15).

الكاميرون

تخوض الكاميرون مباراتين غير مسبوقتين على مستوى البطولات الرسمية، حيث تواجه سويسرا لأول مرة في تاريخها، بينما اجتازت صربيا في الصدام الوحيد 4-3 وديا عام 2010.