طارق الأدور يكشف استعدادات قطر لمواجهات كأس العالم

علق الناقد الرياضي طارق الأدور، على استعدادات قطر لكأس العالم 2022، والذي تستضيفه على أراضيها.



وقال طارق الأدور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" منتخب قطر استعد جيدا لكأس العالم ".



وأضاف طارق الأدور :" قبل المونديال قطر طلبت من الفيفا الاشتراك في تصفيات كأس العالم في أوروبا لكن نتائج قطر لم تحتسب في هذه التصفيات ".

وتابع طارق الأدور :" قطر أرادت أن تحتك مع المنتخبات الاوروبية "، مضيفا:" كما شاركت قطر في بطولة كوبا امريكا في امريكا اللاتينية ".

وأكمل طارق الادور :" اهتماما كبيرا بإعداد لاعبي منتخب قطر لكأس العالم، ودخلوا في معسكرات لفترات طويلة استعدادا للمونديال ".