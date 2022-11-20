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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الأدور يكشف استعدادات قطر لمواجهات كأس العالم

طارق الادور
طارق الادور

علق الناقد الرياضي طارق الأدور، على استعدادات قطر لكأس العالم 2022، والذي تستضيفه على أراضيها.

 

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منتخب البرازيل يصل قطر للمشاركة في كأس العالم 2022

 


وقال طارق الأدور  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  منتخب قطر استعد جيدا لكأس العالم ".


وأضاف طارق الأدور :" قبل المونديال  قطر طلبت من الفيفا الاشتراك في تصفيات كأس العالم في أوروبا لكن نتائج قطر لم تحتسب في هذه التصفيات ".

 

وتابع طارق الأدور :" قطر أرادت أن تحتك مع المنتخبات الاوروبية "، مضيفا:"  كما شاركت  قطر في بطولة كوبا امريكا في امريكا اللاتينية ".

 

وأكمل طارق الادور :" اهتماما كبيرا بإعداد لاعبي منتخب قطر لكأس العالم، ودخلوا في معسكرات لفترات طويلة استعدادا للمونديال ".

طارق الأدور قطر كأس العالم مواجهات كأس العالم اخبار التوك شو

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