شاهد| لحظة انفجار خطوط غاز بروسيا بشكل غامض

ضرب انفجار هائل أحد خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في روسيا ، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان في السماء ، مما أثار مخاوف من أنه كان هجومًا انتقاميًا من استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية،كانت نيران الانفجار مرئية لأميال في كل اتجاه بعد أن اصطدمت بحوالي 14 ميلاً شرق سان بطرسبرج ، ثاني أكبر مدينة في البلاد ومدينة بوتين.

وقال أحد المصادر للصحيفة : "كل شيء هناك آلي ، ومثل هذه التفجيرات من تلقاء نفسها ، دون تأثير خارجي ، مستحيلة".

يُعتقد أن الانفجار قد أصاب خط أنابيب الغاز الرئيسي التابع لشركة غازبروم ترانسغاز إس بي بي ، ويمكن أن يكون قد أثر على ما يصل إلى مليون شخص.

فيما هرعت سيارات الإسعاف وسيارات الطوارئ إلى مكان الحادث بعد ظهر اليوم. أفاد شهود عيان أن سيارات العناية المركزة توجهت إلى موقع الانفجار.