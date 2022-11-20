فى اليوم العالمي لحقوق الطفل.. أطعمة تساعد على رفع مناعته

يتم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 2022 ، وقد تم إنشاء هذا اليوم لأول مرة في عام 1954 لتعزيز التآزر الدولي ، وتحسين رفاهية الأطفال . يحمل هذا التاريخ أهمية كبيرة في التاريخ ، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا التاريخ من عام 1959 إعلان حقوق الطفل. ومرة أخرى في نفس التاريخ من عام 1989 ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.

إنه أيضًا يوم مهم لأن كل من هو جزء من المجتمع مثل الآباء والمعلمين والقادة الحكوميين ونشطاء المجتمع المدني أو شيوخ المجتمع يمكنهم لعب دور مهم في جعل يوم الطفل العالمي وثيق الصلة بمجتمعاتهم وأممهم. .

اليوم العالمي للطفل هو فرصة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها وتوعية الناس بها.

من الضروري أن يكون لديك جهاز مناعة قوي لأن هذا هو ما يحمينا من جميع أنواع الهجمات من البكتيريا والفيروسات وما إلى ذلك. ولكن عندما يولد الطفل أو يكون في سنواته الأولى ، يكون جهاز المناعة لديه في مرحلة النمو ، لذلك إنهم بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من الحماية ، خاصة خلال فصل الشتاء هذا يزيد من الحاجة إلى القيام بالأشياء الصحيحة لتعزيز مناعتهم.

كشف موقع healthshots نصائح حول كيفية زيادة المناعة عند الأطفال والتى تشمل ما يلي :

يأتي الشتاء ويجلب معه انتشار الالتهابات الفيروسية والبرد والسعال الملابس الدافئة ونظام المناعة القوي هما العاملان الوحيدان اللذان يحميان طفلك من الإصابة بهذه العدوى ولكن نظرًا لأن هذه ليست عملية تستغرق يومًا واحدًا ، فأنت بحاجة إلى العمل باستمرار من أجل تعزيز مناعة طفلك.

بعد Covid-19 ، ازداد التركيز على تعزيز مناعتنا. "لمساعدة طفلك على تجنب الأمراض ، من المهم تشجيع العادات الجيدة واتخاذ خطوات لتعزيز جهاز المناعة لديه منذ الطفولة المبكرة" ، كما تقول الدكتورة سانديا سونيا ، طبيبة الأطفال في ELANTIS Healthcare.

كيف تزيد المناعة عند الاطفال؟

إذا وضعت هذه النصائح الست في اعتبارك ، فسيكون لديك طفل سليم:

1. الرضاعة الطبيعية

إذا كان لديك مولود جديد ، فمن الضروري إرضاع الطفل خلال الأشهر الستة الأولى على الأقل. يجب أن يُعطى الرضيع حليب أمه فقط خلال البداية لأنه يتمتع بفوائد هائلة ولديه قدرة مذهلة على المساعدة في مكافحة العدوى من الطفل. تقلل الرضاعة الطبيعية من التهابات الجهاز الهضمي والتهابات الجهاز التنفسي. تقول الدكتورة سونيا: "الرضاعة الطبيعية تقلل من الحساسية أيضًا

2. التطعيم

مع انتشار حمى الضنك والملاريا و Covid-19 وما إلى ذلك ، من المهم الالتزام بجدول التحصين واتباع نصيحة طبيب الأطفال عندما يتعلق الأمر بالتطعيم في مرحلة الطفولة، تقول الدكتورة سونيا إنه يجب نصح الآباء بإكمال جدول التطعيمات في الوقت المناسب ضد لقاحات الأنفلونزا والمكورات الرئوية لأنها تساعد في الحد من العدوى.

3. تناول طبق صحي

في فصل الشتاء ، يعد النظام الغذائي الصحي ، الذي يوفر لأطفالك الدفء والقوة ، أكثر أهمية لجهاز المناعة لدى الطفل. يجب أن نشجع أطفالنا على "أكل قوس قزح" - مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات يجب أن يكون النظام الغذائي غنيًا بالفواكه والخضروات إلى جانب نظام غذائي غني بالألياف.

الفواكه التي تعزز المناعة هي البرتقال والجريب فروت والتوت والتفاح والكمثرى. تعتبر الأسماك مصدرًا جيدًا لفيتامين د. "هناك حاجة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفاكهة للحفاظ على صحة جيدة ونظام مناعي قوي. يجب أن يشتمل النظام الغذائي الصحي دائمًا على الزبادي المليء بالبكتيريا الصحية ويساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ".

إليك كيفية تعزيز مناعة طفلك باتباع نظام غذائي صحي!

4. تشجيع غسل اليدين بانتظام

تنتشر حوالي 80 في المائة من العدوى عن طريق اللمس ، لذلك يجب أن نعلم أطفالنا الطريقة الصحيحة لكيفية غسل اليدين، يجب تعليمهم غسل اليدين دائمًا بعد العطس والسعال. غسل اليدين بالماء والصابون يزيل البكتيريا والفيروسات وبالتالي يقلل من العدوى.

5. النوم السليم

تأكد من حصولهم على قسط كاف من النوم. توضح الدكتورة سونيا أن متطلبات النوم للأطفال تختلف باختلاف العمر: فالأطفال من 0 إلى 3 أشهر ينامون ما يقرب من 15 إلى 16 ساعة ، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 12 شهرًا يحتاجون إلى 12 إلى 15 ساعة من النوم وبعد ذلك تقل متطلبات النوم تدريجيًا عند الأطفال لحوالي 9 إلى 12 ساعة عندما لا يحصل الطفل على قسط كافٍ من النوم ، فإن ذلك يؤدي إلى تقليل البروتينات وخاصة السيتوكينات التي تساعد في مكافحة الالتهابات.

6. تمرين

تقول الدكتورة سونيا: "إن نجعلهم الأطفال نشطيين من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يعزز جهاز المناعة عن طريق زيادة عدد الخلايا التائية التي تساعد في مكافحة العدوى" يتضمن ذلك القيام بأنشطة بدنية مع أطفالك، وبعض التمارين مثل اليوجا والرقص ومنحهم تحديات الرقص لبناء القدرة على التحمل، والقيام بأعمال التنظيف معًا، وما إلى ذلك.