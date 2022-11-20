أبرزها الابتعاد عن الصلصة.. الصحة تكشف طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

نشرت وزارة الصحة والسكان ، طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وذلك في إطار خطتها لرفع مستوى التثقيف الصحي لدى المواطنين.

وجاءت نصائح وزارة الصحة كالتالي :

الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة

قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر

استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل

عدم الإفراط في استهلاك ملح الطعام

الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة

ممارسة الرياضة وتقليل الوزن

الامتناع عن التدخين

وشددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة قياس ضغط الدم من المتغيرات، ينبغي أن يستند تشخيص ارتفاع ضغط الدم على قياسات متعددة لضغط الدم في عدة مناسبات منفصلة وفي توقيتات منفصلة