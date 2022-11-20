بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 8ر14 نقطة ليبلغ مستوى 59ر7595 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 20ر0%، من خلال تداول 8ر193 مليون سهم عبر 8828 صفقة نقدية بقيمة 19ر34 مليون دينار.

وبحسب تقرير عن أداء البورصات العربية بوكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فانخفض مؤشر السوق الرئيس 2ر11 نقطة ليبلغ مستوى 97ر5682 نقطة بانخفاض بلغ 20ر0 %، وتداول 11ر129 مليون سهم عبر 5039 صفقة نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر16 نقطة ليبلغ مستوى 63ر8506 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 19ر0 %، من خلال تداول 7ر64 مليون سهم عبر 3789 صفقة بقيمة 4ر22 مليون دينار كويتي.

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 7ر28 نقطة ليبلغ مستوى 93ر5820 نقطة بانخفاض بلغ 49ر0 %، وتداول 5ر90 مليون سهم عبر 3362 صفقة نقدية بقيمة 5ر9 ملايين دينار.