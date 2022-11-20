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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عيد ميلاد الرئيس الأمريكي| بايدن يحتفل ببلوغه الــ80.. ومصادر تكشف عن مفاجآت

جو بايدن
جو بايدن

يبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، الأحد، سن الثمانين، ليصبح أول ثمانيني من العمر يشغل أعلى منصب في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

يأتي عيد ميلاد بايدن في الوقت الذي يواجه الرئيس تكهنات حول ما إذا  كان سيجري إعادة انتخابه مرة أخرى أم لا.

كيف احتفل بايدن

يحتفل الرئيس بعيد ميلاده في واشنطن بوجبة فطور وغداء أقامتهما السيدة الأولى جيل بايدن، بحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير.

ومن المتوقع أن يحضر أفراد عائلة بايدن الموجودين بالفعل في المدينة للاحتفال به، وذلك لتواجدهم أصلاً، نظرًا لإتمام مراسم زفاف حفيدته أمس، السبت.

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وقال شخصان مطلعان  على سير الأمور لشبكة “سي إن إن”، إن توقيت حفل الزفاف لم يكن مصادفة، حيث من المقرر أن يحتفلوا بجدهم الرئيس، ويتناقشوا حول ولايته الثانية.

إعلان بائس لترامب

يتمتع الرئيس بزخم سياسي إلى جانبه قبل محاولة إعادة انتخابه المحتملة، بعد أن تمكن من الحفاظ على الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وإحباط المد السياسي التاريخي لموجة جمهورية مدوية في الكونجرس.

كما نجح بايدن على حساب ترامب، حيث لم يلقَ ترامب الدعم السياسي الذي كان يظنه، عندما أعلن عن قراره الأخير بالترشح للرئاسة في عام 2024.

أكبر المخاوف

لكن مشكلة بايدن هي مع عمره، حيث إنه ليس قادرًا على زعزعة مخاوف الناخبين بشأن عمره، فقد أدت الزلات الخطابية والتعثرات الحرفية في بعض الأحيان إلى تعزيز المخاوف بشأن صحته ووعيه واستجابته العقلية.

فمن المفترض أن يبلغ بايدن من العمر 86 عامًا غير مسبوقة بنهاية فترته الثانية إذا كان سيترشح ويفوز بإعادة انتخابه.

وعلى سبيل المثال، ترك ترامب منصبه عن عمر ناهز 74 عامًا، وغادر رونالد ريجان منصبه بعد فترتي ولايته عن عمر ناهز 77 عامًا.

من جانبه، يؤكد الرئيس أن الناخبين المهتمين بسنه يجب أن يطلعوا على سجل إنجازاته منذ توليه منصبه.

وقال بايدن الشهر الماضي إنه بينما لم يتخذ قرارًا رسميًا بشأن الترشح لإعادة الانتخاب في عام 2024، فإن "نيته" هي القيام بذلك، لكنه قال منذ فترة طويلة إنه قرار سيقرره هو وعائلته معًا. 
 

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