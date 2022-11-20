لا يفوتك.. استعراض للنسخ السابقة لمنافسات المونديال |فيديو

شهد إستاد البيت، بتصميمه المُستلهم من الخيمة البدوية التقليدية، اليوم الأحد، حفل الافتتاح المبهر للنسخة الأولى من كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وافتتح المقرئ غانم المفتاح المونديال بآيات من القرآن الكريم بحضور الممثل الأمريكي مورجان فريمان.

وشمل حفل الافتتاح برنامجا مكونا من 7 فقرات يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يُحتفل بالمنتخبات الـ 32 المشاركة وبالدول المُستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة، إلى جانب المئات من المُؤدّين والعازفين والراقصين، سيُشجع على التنوع والشمولية سفير كأس العالم "غانم المفتاح"، والفنانة القطرية “دانا”.

كما أن هناك عرض حمل عنوان «حالمون» أغنية جديدة تضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية لكأس العالم وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي وعضو فرقة "بي تي إس" جونغكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.

موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2022

تقام مباراة افتتاح كأس العالم 2022، بين منتخب قطر والإكوادور في تمام الساعة السادسة مساء، بتوقيت القاهرة.

وتقام بطولة كأس العالم قطر 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر في قطر، وستكون تلك هي النسخة الثانية والعشرون من المسابقة، والأولى التي تُقام في العالم العربي.