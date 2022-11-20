إصابة 4 طلاب من قرية واحدة في حادث تصادم ببني سويف.. أسماء

أصيب 4 طلاب، من قرية واحدة مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بطريقبني سويف ـ إهناسيا أمام قرية الشيخ هارون بدائرة مركز بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بطريق بني سويف إهناسيا، اسفر عن اصابة 4 طلاب بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بـ 3 سيارات إلي موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

أسماء المصابين

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كلا من؛ هشام محمد ابراهيم 20 عامًا، مصابًا، بإشتباه كسر في الفخذ الأيسر وإشتباه كسر في القدم اليسرى، و نزيف داخلي، أحمد مجدي محمود 20 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس طوالي حوالي 5 سم، وإشتباه كسر في القدم اليسرىو جروح وسحجات متفرقة بالجسم، خالد عيد سعيد 22 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس طوالي حوالي 5 سم،وكدمة شديد بالساق اليمنى، محمد عادل محمد 20 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر في القدم اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم طلاب جامعيين ومقيمين قرية اهناسيا الخضراء.