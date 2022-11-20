عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تقذف جيرانها بالطين في أستراليا

سيدة تقذف جيرانها
سيدة تقذف جيرانها بالطين في أستراليا..اعرف سبب الموقف الصادم

في موقف صادم وغريب من نوعه، خرجت سيدة أسترالية من بيتها متجهة نحو بيت جيرانها ثم قامت بقذفهم بكتل من الطين في وجهوههم وعلى منزلهم. 

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإن السيدة المسنة خرجت بشكل مفاجئ برفقة شقيقها متجهة نحو بيت الجيران في بانكستاون بـ سيدني لتقوم بحمل الطين وقذفه على جيرانها. 

ناس شافوها في المندرة | سيدة تستغيث للبحث عن ابنتها المفقودة

بسبب التلفزيون..طفل يتحدث العربية والإسبانية ويصنف من أصغر الأذكياء بالعالم

أكل أكثر من 300 شخص.. غموض يحيط بمصير تمساح وزنه طن ببوروندي

تنكروا في أزياء شرطية لسرقة كلب..الحكم على 3 بريطانيين بالسجن 34 عاما

ووثق مقطع فيديو الموقف الصادم للمشاجرة المفاجئة التي وقعت في أحد أحياء سيدني الأسترالية بسبب انقطاع الكهرباء عن السيدة أثناء قيامها بالطبخ إثر أعمال البناء في المنزل المجاور لها.  

من جانبهم، أقر الجيران بأن السيدة المسنة وشقيقها كانا على علم بأعمال البناء المخصص لذوي الهمم، حيث يسهل الوصول إليه من قبل ذوي جيرانهم. 

ولفت الصحيفة البريطانية إلى أنه منذ انتقال السيدة المسنة إلى منزلها الجديد في أبريل من العام الماضي فهما في شجار مستمر مع جيرانها.

سيدة تقذف جيرانها بالطين في أستراليا

وقالت متحدثة رسمية إنهم كانوا على علم بالحادث الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، مضيفة: "منذ ذلك الحين تمت استعادة الكهرباء ونحن نحقق في سبب الانقطاع".

وعلى الرغم من الادعاءات المتضاربة، قالت الجارة المتضررة إنها "حزينة" لرؤية الفيديو نُشر على الإنترنت بعد أن أعطت الأسرة للحرفيين تعليمات صارمة بعدم تصوير اللقطات أو نشرها والتي تسبب في السخرية من السيدة التي لديها أحفاد على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

سيدة اجنبيه سبب الموقف الصادم السيدة المسنة الطين وجهوههم بنيان الجيران جيرانها مقطع فيديو سيدني الأسترالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معملناش حفلة.. ماذا قال كمال أبو رية عن شائعة زواجه من نرمين الفقي؟

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لـ المدارس في جميع المحافظات

مشاهدة مباراة قطر والاكوادور مباشر الآن 0 -0 في افتتاح كأس العالم

قناة مفتوحة .. موعد مباراة السنغال وهولندا غدا في المونديال

ماتلبسوش تقيل بكرة.. مفاجأة في درجات الحرارة غدا الإثنين بهذه المحافظات

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

ترشيحاتنا

سبب غامض وراء تردد أنباء اعتزال رامز جلال وإصابته بالعمى

ميدو: كيروش يتحمل مسؤولية عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2022

أخبار الرياضة| موعد مباراة السنغال وهولندا.. وكولر يحسم مصير كهربا بالأهلي

ميدو: الأرجنتين أو البرازيل الأقرب لحصد كأس العالم.. والمغرب سيتخطى دور المجموعات

بعد افتتاح كأس العالم.. ولي العهد السعودي يبعث برقية شكر لأمير قطر

الجيش الأوكراني يتهم القوات الروسية بسرقة متحف خيرسون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصن نفسك ضد السكتات الدماغية.. 3 حيل خارقة تخلصك من سموم الجسم

غائبون عن المونديال.. بنزيما وجوتا وديبالا خارج الحسابات وترقب موقف ماني ولوكاكو

بمكون واحد في مطبخك.. تخلصي من آلام المفاصل بدون أدوية

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

فيديو

بتقلد شاكيرا ..انتقادات طالت ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم 2022

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ