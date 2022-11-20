في موقف صادم وغريب من نوعه، خرجت سيدة أسترالية من بيتها متجهة نحو بيت جيرانها ثم قامت بقذفهم بكتل من الطين في وجهوههم وعلى منزلهم.

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإن السيدة المسنة خرجت بشكل مفاجئ برفقة شقيقها متجهة نحو بيت الجيران في بانكستاون بـ سيدني لتقوم بحمل الطين وقذفه على جيرانها.

ووثق مقطع فيديو الموقف الصادم للمشاجرة المفاجئة التي وقعت في أحد أحياء سيدني الأسترالية بسبب انقطاع الكهرباء عن السيدة أثناء قيامها بالطبخ إثر أعمال البناء في المنزل المجاور لها.

من جانبهم، أقر الجيران بأن السيدة المسنة وشقيقها كانا على علم بأعمال البناء المخصص لذوي الهمم، حيث يسهل الوصول إليه من قبل ذوي جيرانهم.

ولفت الصحيفة البريطانية إلى أنه منذ انتقال السيدة المسنة إلى منزلها الجديد في أبريل من العام الماضي فهما في شجار مستمر مع جيرانها.

سيدة تقذف جيرانها بالطين في أستراليا

وقالت متحدثة رسمية إنهم كانوا على علم بالحادث الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، مضيفة: "منذ ذلك الحين تمت استعادة الكهرباء ونحن نحقق في سبب الانقطاع".

وعلى الرغم من الادعاءات المتضاربة، قالت الجارة المتضررة إنها "حزينة" لرؤية الفيديو نُشر على الإنترنت بعد أن أعطت الأسرة للحرفيين تعليمات صارمة بعدم تصوير اللقطات أو نشرها والتي تسبب في السخرية من السيدة التي لديها أحفاد على وسائل التواصل الاجتماعي.