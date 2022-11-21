عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بدرة: حيازة الأموال المزورة للغرض الشخصي، يعرض الشخص للمسائلة القانونية..فيديو

مصطفى بدرة الخبير
مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي

أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن النصب علي الانترنت أصبح يتم بشكل احترافي، على العكس من أوقات سابقة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك حرص من المواطن، من عدم التعامل مع جهات غير موثوق بها.

باع أدوية محظورة على فيس بوك.. الحبس 6 أشهر عقوبة النصب الإلكتروني

احذر..الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكترونى فى القانون

وقال مصطفى بدرة، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن لا بد من التعامل مع الجهات الموثوق بها، كالبنوك، ويجب عدم التعامل المالي عبر الانترنت.

 

وتابع الخبير الإقتصادي، أن حيازة الأموال المزورة للغرض الشخصي، يعرض الشخص للمسائلة القانونية.

 

الاقتصاد المصري.

وأشار مصطفى بدرة إلى أن الهدف من ترويج الأموال المزيفة ضرب الاقتصاد المصري. 

الإقتصاد المصرى مصطفى بدرة مصر الخبير الاقتصادي الانترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معملناش حفلة.. ماذا قال كمال أبو رية عن شائعة زواجه من نرمين الفقي؟

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان| صورة

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

أخر كلمات رامز جلال قبل شائعات اعتزاله وإصابته بـ العمى

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

رئيس البحوث الفلكية يكشف اذا كان هناك احتمالية حدوث تابع للزلزال

قناة مفتوحة .. موعد مباراة السنغال وهولندا غدا في المونديال

ترشيحاتنا

الحديد يتخطى 20 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء الآن في مصر

مسؤول بالجيش الأمريكي: واشنطن بحاجة للحاق بروسيا في تطوير الأسلحة فرط الصوتية

لماذا صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟.. الإفتاء: لـ 5 أسباب

طلب عاجل لـ فيريرا من مجلس إدارة الزمالك

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

لادا موديل 2007 بسعر آيفون 14 برو ماكس.. سعرها 45 ألف جنيه.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زلزال هز سكان السوشيال ميديا ..كيف علّق نشطاء «فيسبوك» على زلزال اليوم؟

لهذه الأسباب .. وزارة الصحة والاسكان تناشد المواطنين تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

بلبس براحتي.. هالة صدقي تثير الجدل بملابسها بعد تصريحاتها الجريئة

أحلى رقصة على السرير.. زلزال يضرب مصر ورواد السوشيال يسخرون: ايه دا يا ولاد؟!

فيديو

بتقلد شاكيرا ..انتقادات طالت ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم 2022

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ