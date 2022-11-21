مصطفى بدرة: حيازة الأموال المزورة للغرض الشخصي، يعرض الشخص للمسائلة القانونية..فيديو

أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن النصب علي الانترنت أصبح يتم بشكل احترافي، على العكس من أوقات سابقة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك حرص من المواطن، من عدم التعامل مع جهات غير موثوق بها.

وقال مصطفى بدرة، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن لا بد من التعامل مع الجهات الموثوق بها، كالبنوك، ويجب عدم التعامل المالي عبر الانترنت.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن حيازة الأموال المزورة للغرض الشخصي، يعرض الشخص للمسائلة القانونية.

الاقتصاد المصري.

وأشار مصطفى بدرة إلى أن الهدف من ترويج الأموال المزيفة ضرب الاقتصاد المصري.