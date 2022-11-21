شذى حسون تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

نشرت المطربة العراقية شذى حسون، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال تناسب الشتاء.



وظهرت بإطلالة كاجوال خطفت بها الأنظار مرتدية توب اسود، وهو ما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالى.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت شذى على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب واكتفت بوضع أحمر الشفاه وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.



تتمتع شذى حسون بذوق راقٍ ورفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات أو جلسات التصوير التي تخضع لها، تحرص على التنوع والتجديد دائما سواء في الملابس الكاجوال أو الكلاسيك



وطرحت النجمة العراقية شذي حسون يوم 15 فبراير كليب اغنيتها الجديدة التي حملت عنوان"حبي و غرامي" من الحان الرائع حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد".



حققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.