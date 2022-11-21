عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شذى حسون تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

شذي حسون
شذي حسون

 

نشرت المطربة العراقية شذى حسون، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال تناسب الشتاء. 


وظهرت بإطلالة كاجوال خطفت بها الأنظار مرتدية توب اسود، وهو ما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالى.


ومن الناحية الجمالية اعتمدت شذى على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب واكتفت بوضع أحمر الشفاه وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.


تتمتع شذى حسون بذوق راقٍ ورفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات أو جلسات التصوير التي تخضع لها، تحرص على التنوع والتجديد دائما سواء في الملابس الكاجوال أو الكلاسيك


وطرحت النجمة العراقية شذي حسون يوم 15 فبراير  كليب اغنيتها الجديدة التي حملت عنوان"حبي و غرامي" من الحان الرائع حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد".


حققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".


وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.

IMG_٢٠٢٢١١٢٠_٢١٥٦٠١
IMG_٢٠٢٢١١٢٠_٢١٥٦٠١
إطلالة جذابة إطلالة كاجوال تستعرض اناقتها كلمة حلوة العراقية شذى حسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

معملناش حفلة.. ماذا قال كمال أبو رية عن شائعة زواجه من نرمين الفقي؟

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لـ المدارس في جميع المحافظات

مشاهدة مباراة قطر والاكوادور مباشر الآن 0 -0 في افتتاح كأس العالم

قناة مفتوحة .. موعد مباراة السنغال وهولندا غدا في المونديال

سبب غامض وراء تردد أنباء اعتزال رامز جلال وإصابته بالعمى

ماتلبسوش تقيل بكرة.. مفاجأة في درجات الحرارة غدا الإثنين بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

نبيلة عبيد تكشف حقيقة إصابتها بفيروس غريب

الحرس الثوري الإيراني يقصف مقار الأحزاب الكردية المعارضة في كردستان العراق

القومي للأجور: العلاوة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه سيتسفيد منها 7 ملايين عامل..فيديو

شبانة: الأهلي سيجني إيرادات بالمليارات خلال العامين المقبلين.. فيديو

بـ5 آيات قبل النوم تنجو من كيد شياطين الإنس والجن.. فهل تعرفها؟

استهداف للعرب وخاصة مصر.. شاهد أبرز تصريحات رئيس البرلمان العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير .. هذه أسباب التشوهات الخلقية فى الأطفال

غانم المفتاح.. 20 صورة تتحدث عن بطل افتتاح كأس العالم

سبب غامض وراء تردد أنباء اعتزال رامز جلال وإصابته بالعمى

حصن نفسك ضد السكتات الدماغية.. 3 حيل خارقة تخلصك من سموم الجسم

فيديو

بتقلد شاكيرا ..انتقادات طالت ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم 2022

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ