من داخل سيارة فارهة.. أسما إبراهيم تخطف القلوب من دبى| شاهد

تحرص الإعلامية أسما إبراهيم على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتختار من بينها ما يبرز أنوثتها مما جعلها محط اهتمام متابعيها، عبر صفحتها علي "إنستجرام".

وتألقت مقدمة برنامج حبر سري، بإطلالة جذابة مرتدية ترينج قطيفة باللون الأسود، من داخل سيارتها الفارهة من دبى، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها، وانتعلت حذاء رياضي ابيض اللون.







واحتفلت الإعلامية أسما إبراهيم بخطبتها من المطرب الشاب موسى مؤخرا وأعلنت ذلك عبر حسابها الشخصي وكان في شهر سبتمبر الماضي في حفل عائلي.



وتقدم اسما ابراهيم برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس و الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتستضيف من خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

برنامج حبر سرى



يأتي الموسم الثالث للبرنامج بعد النجاح الكبير الذى حققه بالموسم الاول والثانى، وأعلنت الإعلامية أسما إبراهيم بأن هذا الجزء سيكون به الكثير من المفاجآت المختلفة عن المواسم السابقة .