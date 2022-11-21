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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتنقيبهم عن الآثار.. 4 أشخاص يواجهون السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل عقار بالسيدة زينب. 

تمكن رجال الأمن، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم السيدة زينب، قيام 4 أشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالعقار وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وأدوات الحفر والتنقيب، كما عُثر على حفرة بعمق 6 أمتار.

 

الحفر والتنقيب

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

التنقيب الاثار السيدة زينب عقوبات قانون حماية الأثار قانون حماية الآثار

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