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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ425 ألف جنيه| مزاد جديد لبيع لوحات السيارات المميزة.. تفاصيل

لوحة من ضمن لوحات
لوحة من ضمن لوحات المزاد الإلكتروني

عرضت 5 لوحات مميزة للبيع في مزاد علني الكتروني في مصر، حيث أن المزاد يقام علي يومين فقط وهم 22 نوفمبر و23 نوفمبر .

وكشف موقع لوحتك دوت كوم الحكومي عن مزاد جديد للوحات الإلكترونية المميزة في مصر، ويتضمن المزاد عدد من اللوحات تحتوي علي أرقام مميزة، وسيتم إقامة المزاد يوم 22 نوفمبر و يوم 23 نوفمبر .

لوحة من ضمن لوحات المزاد 
  • عدد وأرقام اللوحات المتوفرة في المزاد تشمل :

1- أ ط 1111 بسعر 110 ألف جنيه، ينتهي المزاد عليها في 23 نوفمبر .

2- و ل أ 1 بسعر 425 ألف جنيه، ينتهي المزاد عليها في 23 نوفمبر .

3- م م 77 بسعر 425 ألف جنيه، ينتهي المزاد عليها في 23 نوفمبر.

4- ج و ى 1 بسعر 425 ألف جنيه، ينتهي المزاد عليها في 23 نوفمبر .

5- أ س 5 بسعر 400 ألف جنيه، ينتهي المزاد عليها في 22 نوفمبر .

للبيع في مصر.. لوحات معدنية بأرقام وحروف مميزة «ج ب ل» و «ع ل م»

"ج و ن" و"أأأ" .. لوحات وأرقام مميزة للبيع في مصر | اعرف أسعارها


وأيضا هناك 13 لوحة تتوافر للمزايدة ولكن سيتم الإعلان عن المزاد الخاص بها في وقت لاحق وتشمل :

1- م ص ر 1911

2- ع ب 11

3- ن د أ 111

4- أ ب 33

5- ن ب 2

6- ج 96

7- هـ هـ هـ 1971

8- س ع د 3666

9- س ع 22

10- م ي 2111

11- ج و 5999

12- هـ س 3

13- ط ي ب 11


واكد موقع لوحتك الحكومي أن الراغبين بالمشاركة فى المزاد لهم حق استخدام الحروف و الأرقام المميزة للوحات المعدنية، لكن عليهم سداد مبلغ التأمين الذى يمكن ان يختلف من لوحة الي اخري.

5 لوحات مميزة المزاد يوم 22 نوفمبر يوم 23 نوفمبر 13 لوحة

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