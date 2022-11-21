بـ425 ألف جنيه| مزاد جديد لبيع لوحات السيارات المميزة.. تفاصيل

عرضت 5 لوحات مميزة للبيع في مزاد علني الكتروني في مصر، حيث أن المزاد يقام علي يومين فقط وهم 22 نوفمبر و23 نوفمبر .

وكشف موقع لوحتك دوت كوم الحكومي عن مزاد جديد للوحات الإلكترونية المميزة في مصر، ويتضمن المزاد عدد من اللوحات تحتوي علي أرقام مميزة، وسيتم إقامة المزاد يوم 22 نوفمبر و يوم 23 نوفمبر .

لوحة من ضمن لوحات المزاد

عدد وأرقام اللوحات المتوفرة في المزاد تشمل :

1- أ ط 1111 بسعر 110 ألف جنيه، ينتهي المزاد عليها في 23 نوفمبر .

2- و ل أ 1 بسعر 425 ألف جنيه، ينتهي المزاد عليها في 23 نوفمبر .

3- م م 77 بسعر 425 ألف جنيه، ينتهي المزاد عليها في 23 نوفمبر.

4- ج و ى 1 بسعر 425 ألف جنيه، ينتهي المزاد عليها في 23 نوفمبر .

5- أ س 5 بسعر 400 ألف جنيه، ينتهي المزاد عليها في 22 نوفمبر .



وأيضا هناك 13 لوحة تتوافر للمزايدة ولكن سيتم الإعلان عن المزاد الخاص بها في وقت لاحق وتشمل :

1- م ص ر 1911

2- ع ب 11

3- ن د أ 111

4- أ ب 33

5- ن ب 2

6- ج 96

7- هـ هـ هـ 1971

8- س ع د 3666

9- س ع 22

10- م ي 2111

11- ج و 5999

12- هـ س 3

13- ط ي ب 11



واكد موقع لوحتك الحكومي أن الراغبين بالمشاركة فى المزاد لهم حق استخدام الحروف و الأرقام المميزة للوحات المعدنية، لكن عليهم سداد مبلغ التأمين الذى يمكن ان يختلف من لوحة الي اخري.