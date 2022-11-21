زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال متوسط بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر اليوم الإثنين جنوب غرب منطقة سيانجور بمقاطعة جاوة الغربية وشعر به السكان في مناطق أخرى مثل جاكرتا وبيكاسي وبوجور، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء .



ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن بيان وكالة الأرصاد القول أن مركز الزلزال وقع على بعد 10 كيلومترات تحت الأرض جنوب غرب سيانجور حيث وردت أنباء عن تضرر العديد من المنازل.



وقال رئيس قسم علم المناخ في فرع الوكالة في جاوة الغربية إندرا جوستاري إن الزلزال لن يتسبب في حدوث تسونامي.



وحثت الوكالة، السكان على البقاء يقظين من توابع الزلزال المحتملة حيث أبلغت عن تسع هزات ارتدادية وكان أكبرها 4.0.



وأفاد مكتب سيانجور للتخفيف من حدة الكوارث أن الزلزال ألحق أضرارًا بالعديد من المباني وأصاب العديد من الأشخاص.

