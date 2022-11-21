قوات سوريا الديمقراطية تقصف تركيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان عاجل له منذ قليل، بأن قوات سوريا الديمقراطية قصفت منطقة داخل الأراضي التركية ردًا على القصف الجوي التركي الذي شهدته المنطقة أمس.

وقالت وسائل إعلام تركية رسمية، إن القصف أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، مشيرةً إلى أن القصف نفذ بخمسة صواريخ تجاه منطقة قارقاميش الحدودية جنوب تركيا.

وأمس الأحد، أعلن وزير دفاع تركيا خلوصي أكار تدمير مخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات لمن وصفهم بـ"المسلحين" في شمال العراق وسوريا ضمن عملية أطلقت عليها أنقرة "المخلب السيف".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، عن أكار قوله إن الهدف من العملية التركية في شمال العراق وسوريا هو "ضمان أمن 85 مليون مواطن والحدود، والرد على أي هجوم غادر على تركيا".

وأكد أن العملية "تستهدف الإرهابيين فقط ومخابئهم" في شمال العراق وسوريا، وتعهد بـ"مواصلة محاسبة الذين استهدفوا أمن بلادنا وأمتنا مثلما حاسبناهم من قبل".

وبدأت تركيا مساء السبت، غارات جوية على شمالي سوريا والعراق، بعد أيام من اتّهام أنقرة لحزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف تفجير إسطنبول "بناء على أوامر صدرت من كوباني (عين العرب)".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تنفيذ عملية أطلقت عليها اسم "المخلب السيف" شمالي سوريا والعراق ضد مواقع قالت إن "إرهابيي (بي كي كي) و(كي جي كي) و(بي واي جي) يستخدمونها كقاعدة للهجوم على تركيا".

وأضافت في بيان، أن "العملية تهدف لاجتثاث الإرهاب من جذوره وتستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بحق الدفاع عن النفس".

ونشرت وزارة الدفاع التركية على تويتر مقطع فيديو يظهر فيه موقعان متجاوران يتمّ استهدافهما بصاروخين، دون تحديد مكانهما، ولم تنشر الوزارة أيّ تفاصيل عن الغارة التي بدا أنّها نفّذت ليلاً.

مجزرة

واتهم فرهاد شامي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تركيا بـ"ارتكاب مذبحة بحق المدنيين والصحافيين في المالكية (ديريك) بالحسكة"، مضيفاً أنه سيكشف التفاصيل في وقت لاحق.

وقال شامي إنّ "كوباني (عين العرب)، المدينة التي هزمت تنظيم داعش، تتعرّض لقصف من طائرات الاحتلال التركي".

وكان الشامي، قد أفاد على تويتر في ساعة متأخرة من مساء السبت، بوقوع ضربات تركية استهدفت قريتي البيلونية في ريف حلب الشمالي المأهولة بالنازحين قسراً من عفرين عام 2018، وظهر العرب في محافظة الحسكة (شمال شرق) التي يسكنها نازحو رأس العين، الذين نزحوا قسراً أيضاً بسبب ما سماه "الاحتلال التركي" عام 2019.